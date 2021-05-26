الأرض تتعرض لعاصفة شمسية.. خبير يجيب: كيف تؤثر علينا؟

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

تتعرض الأرض اليوم إلى عاصفة شمسية جيومغناطيسية، نتيجة ارتفاع في النشاط الشمسي، بدأ منذ 10 أيام ويبلغ أقصى تأثيره على الأرض اليوم الأربعاء، بعد توهجات شمسية تسببت في تكون عدد من العواصف الشمسية.

وقال الدكتور جاد القاضي مدير معهد الفلك المصري لـ"الاتحاد"، إن تلك العاصفة الشمسية ليس لها تأثير على البشر بشكل مباشر، وليس لها أية أضرار، مضيفا أن المخاوف التي انتشرت حول تأثير تلك العاصفة الجيومغاناطيسية على درجات الحرارة.

وأوضح أن ما يتأثر بتلك العاصفة هي الأقمار الصناعية والشبكات اللاسلكية، والاتصالات المعتمدة على الترددات العالية، وكذلك موجات الراديو، إضافة إلى أنظمة تحديد المواقع وأنظمة الملاحة العالمية.

وأكد مدير معهد الفلك المصري أن الشرق الأوسط قد لا يتأثر مطلقا بتلك العاصفة، بل يكون التأثير الأكبر على شمالي أوروبا، القطب الشمالي وشمالي أمريكا.

وكانت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية، قد توقعت أن تصل عدة عواصف شمسية قوية، وأوضحت في بيانها أنه في حال وصول تلك العواصف إلى أقصى درجاتها، فإنها قد تؤدي إلى انهيار أنظمة الاتصالات وشبكات نقل الطاقة والاتصالات بين الأقمار الصناعية.

ويمكن للشمس التأثير على المجال المغناطيسي للأرض، إذا ما حدثت اضطرابات في البقعة الشمسية، وهو ما حدث منذ أيام عندما وقعت انفجارات تبلغ قوتها ما يعادل نحو 100 ألف قنبلة ذرية.