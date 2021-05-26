فيديو مذهل.. نحلتان تفتحان غطاء زجاجة مشروبات غازية

النحل يستطيع فعل أشياء لا تصدق، وموهبتهم الجديدة، بعيدة تماماً عن صنع العسل، بل ترتبط بمهارة يومية يمتلكها البشر.

في فيديو غريب انتشر على الإنترنت، ظهرت نحلتان وهما تتعاونان على إزالة غطاء علبة مشروبات غازية بحرفية ومهارة عالية.

وظهرت النحلتان وهما يرفعان غطاء مشروب غازي، بشكل متناغم، حتى أسقطاه أرضاً، في فيديو وثقته امرأة في ساو باولو البرازيلية.

فيديو مذهل.. نحلتان تفتحان غطاء زجاجة مشروبات غازية

وأبدى العديد من المعلقين على الفيديو إعجابهم بذكاء النحل، وفطنتهم، بالرغم من صعوبة المهمة التي قد تبدو مستحيلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها فيديو الذكاء الحاد للنحل، ففي السابق استخدمت جماعات النحل حيلاً استراتيجية لمحاربة الدبابير القاتلة.