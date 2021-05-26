ما علاقة "ساق" عبدالعزيز محمود بـ "قدم" شريف دسوقي؟

القاهرة ـ سعيد ياسين

ظهر اسم المطرب الشهير الراحل عبدالعزيز محمود الذي توفي في 26 أغسطس 1991 بقوة خلال اليومين الماضيين، وتصدر اسمه مواقع البحث على جوجل، بعدما تم الربط بين الاصابة التي تعرض لها وأدت الى بتر ساقه، ثم تركيبه طرفاً صناعياً بدائياً مقارنة بالأطراف الموجودة حالياً، ولم يحل دون نجوميته وتحقيقه شهرة واسعة، لدرجة أن الأفراح كانت تتحدد على حسب مواعيده، كما شارك بالتمثيل والغناء في عشرات الأفلام، منها "منديل الحلو" و"أسمر وجميل" و"شباك حبيبي" و"خد الجميل" و"عروسة المولد" و"تاكسي الغرام" و"المقدر والمكتوب".

وكان الاعلامي ممدوح موسى كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": بعيداً عن المواساةوعن إن كل واحد مشكوراً يكتب كلمة فيها شجن وتصبير للفنان الجميل شريف دسوقي، أحب أقوله ربنا معاك وخليك قوي وهتبتدي حياتك من جديد وهتشتغل وإن شاء الله هتنجحأكتر، وهيجيلك شغل أكتر من الاول بطرف صناعي جديد زي الطبيعي خالص، وعندنا مثل قمة في النجاح ومكانش في حد في مصر بيشتغل قده، أفراح وحفلات وتمثيل أفلام وكان هو رقم واحد في الشغل في الافراح، وتابع: مين ميحبش "ياتاكسي الغرام يامقرب البعيد"، و"يا نجف بنور ياسيد العرسان"، وأحلي أفلام لعبدالعزيز محمود، وكان نفس حالتك وكان بيقف يغني ساعتين ويدلع اكبر الافراح والحفلات..كن قوياً.

وتفاعل العشرات مع المنشور وأكدوا أنهم تذكروا اسم الفنان الراحل، بمجرد معرفة خبر بتر ساق شريف دسوقي، وأجمعوا على أن الفنان يتألق بروحه وبتعبيرات وجهه ومواهب كثيرة بخلاف جزء من جسده، وأن ما حدث مع شريف يمكن أن يكون فاتحة خير كبيرة عليه، كما ربط البعض بين شريف وبين الفنان الكبير صلاح نظمي الشهير بشخصية "حلاوة العنتيلي" في فيلم "على باب الوزير" مع عادل إمام، والذي واجه نفس الظروف، وكان ممثلاً قديراً ونجماً من النجوم، وتوقف فريق ثالث عند عازف الدرامز الشهيرريك ألين الذي فقد ذراعه اليسرى في حادث سير عام 1984 بعدما فقد السيطرة على سيارته، ولم يتخل عن حياته المهنية وتعلم العزف على الدرامز بيد واحدة .

ويذكر أن شريف دسوقي الحاصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018 عن فيلم "ليل خارجي"، واشتهر بدور "سباعي" في مسلسل "بـ 100 وش"، بترت ساقه من أسفل الركبةمؤخراً في عملية جراحية عاجلة بعد تدهور حالتها، وتأكيد الأطباء على ضرورة بترها، علماً بأنه كان أصيب بجرح صغير أثناء تصوير فيلم "وقفة رجالة"، لكنه تفاقم وساءت حالته نتيجة إهمال العلاج من مرض السكري.