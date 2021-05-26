كلوب هاوس يتصدر "تويتر".. تعرف إلى السبب

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

تخطى عدد تنزيلات تطبيق "كلوب هاوس" المليون تنزيل، على منصة جوجل بلاي الخاصة بإصدارات هواتف آندرويد، وتصدر التطبيق الموضوعات الأكثر تداولا، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وشهد التطبيق إقبالا كبيرا من قبل مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام آندرويد، بعد أن ظل مقتصرا على مستخدمي آيفون لمدة عام كامل، قبل أن يتاح على منصة جوجل بلاي في التاسع من مايو الجاري.

مقارنة بين مساحات تويتر وكلوب هاوس

واستغل رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تصدر "كلوب هاوس" الأعلى تداولا، في مناقشة آرائهم حول استخدام التطبيق الجديد، ومدى استفادتهم منه، وعبر عدد كبير عن إعجابهم بالتطبيق الذي دخل على خط المنافسة مع مواقع التواصل الحالية بطريقته الصوتية الجديدة.

وشهدت مشاركات المغردين على موقع تويتر، مقارنات ومناقشات حول الفارق بين مساحات تويتر وكلوب هاوس، كونهما يقدمان نفس الفكرة، المعتمدة على المناقشات الصوتية في الموضوعات المختلفة.

لكن الكثير من المشاركين اتفقوا على أن تطبيق كلوب هاوس أكثر احترافية، كون المتحدثين فيه متخصصين بشكل كبير، ويتحدث كل واحد منهم في المجال المختص به، ويرفض الإجابة عن أي سؤال ليس من اختصاصه، على العكس من مساحات تويتر والتي تشهد الكثير من التداخل بين اختصاصات المتحدثين.

استحواذ تويتر على كلوب هاوس

وشهدت التغريدات الكثير من الحديث حول إمكانية استحواذ شركة تويتر على تطبيق كلوب هاوس، وذلك بعد الأخبار المتداولة منذ أيام قليلة، حول محاولة شركة تويتر شراء تطبيق الدردشة الصوتية، والدمج بينه وبين مساحات تويتر، كونهما يقدمان نفس الخدمة.

يذكر أن تطبيق كلوب هاوس قد أطلق منذ نحو عام، واشتهر خلال فترة قصيرة، بعد انضمام عدد من المشاهير والمتخصصين في المجالات المختلفة إليه، وتخطى عدد تنزيلاته على منصة آب ستور الـ 10 ملايين شخص.