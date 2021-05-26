مدى فرص الإصابة بكورونا بعد التطعيم؟ العلم يفسر

وجدت دراسة جديدة أن لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا" فعالين بعد جرعتين ضد المتغير المحدد في الهند. وعلى الرغم من الإيجابية الواضحة، إلا أن عددا صغيرا ممن طُعّموا ما زالوا مصابين.

وظهر هذا الشذوذ في البيانات التي جُمعت بواسطة تطبيق ZOE COVID، الذي كان يتتبع معدلات التطعيم.

وجمع ZOE تقارير في وقت سابق من شهر مايو، من 31 مساهما أصيبوا بعدوى بعد جرعتين من اللقاح، و87 مصابا بعد جرعة واحدة.

وبتحليل البيانات بشكل إجمالي، قام الفريق الذي يقف وراء التطبيق بحساب مخاطر الإصابة بعد التطعيم.

واستند حساب مخاطر العدوى على جرعة واحدة أو جرعتين من التطعيم، ولم يتم تسجيل جرعات باستخدام بيانات ZOE.

وتظهر البيانات:

• الخطر الحالي لعدوى "كوفيد" لدى غير الملقحين: واحد من 46855.

• الخطر الحالي لعدوى "كوفيد" بعد جرعة لقاح واحدة: واحد من 97616.

• الخطر الحالي لعدوى "كوفيد" بعد جرعتين من اللقاح: واحد من 167341.

واستندت أرقام دراسة ZOE COVID (حالات الأعراض الجديدة) إلى حوالي مليون مراسل أسبوعيا، ونسبة المستخدمين الذين ظهرت عليهم الأعراض حديثًا والذين تلقوا اختبارات مسحة إيجابية.

واستندت أرقام المسح إلى بيانات من 4449 اختبارا حديثا للمسحة تم إجراؤها في الفترة ما بين 17 أبريل إلى 1 مايو 2021. وتستثني البيانات اختبارات التدفق الجانبي.

ويعد اختبار التدفق الجانبي السريع اختبارا لفيروس كورونا تقوم به بنفسك. ويظهر لك النتيجة على جهاز محمول يأتي مع الاختبار.

وعلق تيم سبيكتور أوبي، كبير العلماء في تطبيق ZOE COVID وأستاذ علم الأوبئة الجينية في King's College London، على النتائج: "مع تلقيح معظم البالغين الآن في المملكة المتحدة، نرى شكلا أكثر اعتدالا من "كوفيد" يظهر بأقل من ثلث الأشخاص الذين عانوا من أعراض تقليدية في الأسبوع الأول من المرض".

وتابع: "حتى لو جرى تطعيم الأفراد، يجب أن يدركوا أن هناك أكثر من 20 عارضا من أعراض "كوفيد"، الكثير منها خفيف ويمكنهم إجراء اختبار بعد تسجيل هذه الأعراض في تطبيق ZOE".

ما هي الأعراض الرئيسية لـ "كوفيد-19"؟

1. ارتفاع درجة الحرارة - وهذا يعني أنك تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك.

2. سعال جديد ومستمر - يعني السعال الشديد لمدة تزيد عن ساعة، أو ثلاث نوبات سعال أو أكثر في غضون 24 ساعة.

3. فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق - وهذا يعني أنك لاحظت أنه لا يمكنك شم أو تذوق أي شيء أو رائحة أو طعم مختلف عن المعتاد.

ووفقا لـ NHS، فإن معظم الأشخاص الذين يعانون من الأعراض، لديهم واحد على الأقل مما سبق.