أطعمة ترفع طاقتك للتغلب على الإرهاق

هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعدنا في التغلب على الفترات الصعبة، مما يمنحنا دفعة من الطاقة.

ونستعرض بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها لشحن الطاقة والتغلب على الإرهاق، وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي.

يحتوي الأرز البني على ألياف وفيتامينات ومعادن أكثر من الأرز الأبيض، على وجه التحديد على المنجنيز، وهو ملح معدني يساعد الجسم على تكسير الكربوهيدرات والبروتينات لتوليد الطاقة.

كما يحتوي أيضاً على مؤشر جلايسيمي منخفض (هو مقياس لمدى سرعة رفع المادة الغذائية التي تحتوي على الكربوهيدرات لمستويات السكر في الدم مقارنة بالجلوكوز النقي)، مما يساعد على الحفاظ على مستويات السكر الصحيحة في الدم.

لا تقتصر فوائد البيض الغذائية على إبقاء الشخص ممتلئاً لفترة أطول، ولكنه أيضاً غني بالبروتين، مما يمنح الشخص طاقة دائمة.

كما يحتوي البيض على الليوسين، وهو حمض أميني يحفز إنتاج الطاقة.

اللوز من أفضل الأطعمة الخفيفة، لاحتوائه على كميات عالية من المغنيسيوم وفيتامين ب، وهي عناصر تساعد الجسم على تحويل العناصر الغذائية إلى طاقة.

كما ان هي زبدة الفول السوداني، المنتج الذي يحتوي على مستوى عالٍ من الدهون والبروتينات الجيدة.

تحتوي زبدة الفول السوداني أيضاً تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ولكن من ناحية أخرى، لا تحتوي على نسبة عالية من السكر.

تعتبر رقائق الشوفان هي الطعام المفضل لأي اخصائي تغذية، وذلك لمحتواها العالي من الألياف، العناصر التي تجعلها طعاماً مشبعاً للغاية يُسهل الشعور بالطاقة لفترات طويلة.

على عكس اللحوم الدهنية غير الصحية، فالأسماك الدهنية مفيدة للغاية للصحة، لاحتوائها على فيتامين ب 12 الموجودة في التونة أو السلمون، والمعروف بالخصائص الكبيرة للطاقة.

وتحتوي أيضاً على كمية ممتازة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، المفيدة لتقليل الالتهابات في الجسم، والتي عادة ما تسبب الشعور بالتعب.

في حالة الشعور بالتعب والإرهاق، قد يكون الزبادي اليوناني هو ما يحتاجه الجسم.

وذلك نظراً لغناه بالبروتين، إذ يعتبر طعاماً مثالياً لوجبات الإفطار أو العشاء.

ويمكن أيضاً إضافة قطع الفاكهة المفضلة عليه مثل الموز أو حتى المكسرات مثل اللوز أو الفول السوداني، لشعور أكبر بالطاقة.