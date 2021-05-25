تطور جديد في أزمة الفنان شريف الدسوقي

شعبان بلال (القاهرة)

شهدت أزمة الفنان المصري شريف دسوقي تطورا جديدا بعد أن خضع لعملية جراحية أسفرت عن بتر إحدى قدميه نتيجة مرضه بالسكر، وتصدره مواقع التواصل الاجتماع، وسط حالة حزن كبيرة من جمهوره والوسط الفني. وحسب مصادر مقربة منه، فإنه تم نقل الفنان شريف دسوقي من إحدى المستشفيات بالإسكندرية، بعد أن خضع لهذه العملية الجراحية إلى مستشفى أخرى لمتابعة حالته الصحية والنفسية.

وقال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، إن الفنان شريف دسوقي بصحة وحالة جيدة، مؤكدا أن النقابة تكفلت بعلاجه وكل متطلبات ذلك خلال الفترة المقبلة. وأوضح زكي لـ «الاتحاد»، أن تم نقله إلى مستشفى خاصة والنقابة تكفلت بذلك، موضحا أن حالته النفسية أيضا جيدة وهناك متابعة دقيقة له من النقابة بصورة مستمرة.

وحصل شريف دسوقي على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018 بعد عرض فيلم «ليل خارجي».

وفي وقت سابق، طمأن الفنان شريف دسوقي جمهوره على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية، اضطر الأطباء فيها إلى بتر ساقه، حسبما أعلنت الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». وكتب شريف دسوقي منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: «قدر الله وما شاء فعل الحمد لله على كل شيء».