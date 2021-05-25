كوب من اللبن يومياً يقي من أمراض القلب

لوس أنجلوس (د ب ا)

كشفت دراسة طبية أن تناول كوب من اللبن يومياً يحد من خطورة الإصابة بأمراض القلب.. وتوصل الباحثون إلى أن من يتناولون اللبن لديهم مستويات أقل من الكوليسترول، الذي يسبب انسداد الشرايين ومن ثم الأزمات القلبية.

وأكدت الدراسة التي نشرتها المجلة الدولية للسمنة أن خطورة الإصابة بمرض الشريان التاجي تنخفض لدى من يتناولون اللبن يومياً بنسبة 14%.

وتأتي نتائج الدراسة التي شملت مليوني مواطن من بريطانيا وأميركا، في وقت تتزايد فيه الدلائل على أن منتجات الألبان مفيدة للصحة، بعدما أشارت دراسات سابقة إلى أضرارها.