«المنصة» في موسم ثالث على شاشة «أبوظبي»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد النجاح الذي حققه في موسميه الأول والثاني الذي عرض على شاشة «أبوظبي» و«نتفليكس»، يعود مسلسل «المنصة» من جديد في موسمه الثالث مع جرعة زائدة من التشويق والإثارة، حيث أعلنت الشركة المنتجة للعمل «فيم جيت»، بالتعاون مع شركة «الكلمة» للإنتاج، عن بدء عرضه في الأول من شهر يونيو المقبل وقناة «أبوظبي» على شبكة NETFLIX العالمية.

أحمد الجسمي

تم تصوير العمل في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي في استوديوهات من تصميم وبناء«فيلم جيت»، وهو من بطولة نخبة من نجوم العالم العربي منهم مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، باسم ياخور، سامر إسماعيل، سلوم حداد، أحمد الجسمي، منى واصف، معتصم النهار، سيد رجب، خالد القيش، ياسر النيادي، أويس مخللاتي، شادي الصفدي، رهام القصار، لين غرة، خالد السيد، علاء الزعبي، نظلي الرواس، مرام علي، وائل أبوغزالة، وائل زيدان، جابر جوخدار، غانم الزرلي، نورا العايق، أسامة حلال، والنجوم الصاعدة الإماراتي مد ربدان، والتونسية صابرينا، وسيشمل هذا الموسم عودة شخصية «شيخة» التي تجسدها الإعلامية مهيرة عبد العزيز، بالإضافة لانضمام الممثلين ميسون أبو أسعد، وجفرا يونس، والممثل الإماراتي سعيد الريسي.

عبد المحسن النمر

أحداث مثيرة

ويقدم مسلسل «المنصة» في موسمه الثالث المزيد من الأحداث المثيرة والشائقة، مع انكشاف الكثير من الحقائق والأحداث الغامضة، وهو من كتابة هوزان عكو وإخراج ياسر سامي، ومن إنتاج وإشراف عام للمنتج والكاتب والمخرج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، الذي أكد أنه بعد أن حقق الموسمان الأول والثاني من «المنصة» الذي عرض على شاشة «أبوظبي» و«نتفليكس»، نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدة عالية تعدت الـ 50 مليون مشاهدة، قرر تنفيذ الموسم الثالث الذي انتهى من عمليات تصويره بالكامل في العاصمة الإماراتية أبوظبي مؤخراً، بخطوط درامية مليئة بالإثارة ومشاهد الحركة والتشويق.

منصور اليبهوني الظاهري

وقال: لقد حصد المسلسل مراكز متقدمة في قائمة المشاهدات عبر تطبيق شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي ADTV، و«نتفليكس»، نظراً لإنتاجه الضخم وتصويره بمستوى فن عال، ولحبكته الدرامية المختلفة والأولى من نوعها في الدراما الخليجية، فلقد سعدت بتحقيق «المنصة» هذا النجاح الكبير وردود الأفعال الإيجابية عليه من قبل متابعيه عبر مواقع التواصل، فمن خلال شركتي «الكلمة» و«فيلم جيت»، تم توفير كل المعدات اللازمة للتصوير بأحدث التقنيات الفنية في أبوظبي، خصوصاً أن العمل يدور في فلك حرب المعلومات وهيمنة الـ «سوشيال ميديا» على حياة البشر في الزمن المعاصر الذي نعيش فيه، متمنياً أن يحظى العمل في موسمه الثالث بنجاح أكبر مما حققه الموسمان الماضيان، وأن ينال إعجاب المشاهدين.

مكسيم خليل

نسب مشاهدة

الجدير بالذكر أن مسلسل يُعد «المنصة» أول مسلسل من إنتاج إماراتي يتم عرضه على «نتفليكس» في جميع أنحاء العالم، وحقق المسلسل نسب مشاهدة عالية فور عرضه، تمكن من خلالها الدخول في قائمة أكثر المسلسلات مشاهدة في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط، هذا بالإضافة لكونه أول عمل عربي يعرض عبر محطات أميركية ومنصاتها منها Crackle ، وCrackle Plus وPopcornflix وTruli ، وهو ما يعد سابقة في عالم الدراما العربية.