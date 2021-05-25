إيمان العاصي.. تنتظر «فارس»

سعيد ياسين (القاهرة)

استأنفت إيمان العاصي تصوير دورها في فيلم «في عز الظهر» أمام الفنان المصري العالمي مينا مسعود، ومحمد علي رزق، وميرنا نور الدين، ومحمد عز، ومحمود حجازي، وتأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

وقالت إيمان لـ «الاتحاد»: إن أحداث الفيلم تدور في إطار من التشويق والإثارة، حول إحدى عصبات المافيا التي تقوم بالعديد من عمليات النصب الدولية، وإنها تجسد في الفيلم شخصية الذراع اليمنى ومديرة أعمال رئيس العصابة.

وأكدت أن شخصيتها في الفيلم جديدة تماماً عليها ولم يسبق لها تقديمها، وأشارت إلى أنها تنتظر تصوير باقي مشاهدها في فيلم «فارس» مع أحمد زاهر، وحسين فهمي، ومي سليم، ويتناول قصة شاب بسيط من منطقة شعبية لديه خلفية رياضية، تضطره الظروف لمواجهة بطش أحد رجال الأعمال، وكان الفيلم توقف تصويره خلال الفترة الماضية بسبب انشغال مخرجه رؤوف عبدالعزيز بتصوير مسلسله الرمضاني «الطاووس» لجمال سليمان، وسهر الصايغ.