4 تمارين وراء رشاقة كيت ميدلتون

ترجمة عزة يوسف

تحرص كيت ميدلتون دوقة كامبريدج على اللياقة البدنية، وتلتزم بممارسة تمارين معينة بانتظام، تعتبرها حيلها السرية للبقاء في أفضل حالة جسدية والاحتفاظ برشاقتها، حسب موقع «Eat This».

البلانك

دوقة كامبريدج من أشد المعجبين بتمرين الألواح الخشبية أو البلانك، لأنه يقوي عدة مجموعات عضلية في حركة واحدة، بما يتضمن عضلات البطن وأوتار الركبة والأرداف.

ويُقال إن كيت تقوم بثلاثة أشكال من البلانك وهي الكلاسيكي، حيث تحتفظ بوضع تمرين الضغط لأطول فترة ممكنة، أو البلانك الجانبي، حيث تحتفظ بتوازنها على جانب واحد مع رفع جسمها بساعد واحد، وبلانك القفز الجوي حيث تستلقي على الأرض وترفع الذراعين والقدمين ببطء عن الأرض

اليوغا والبيلاتس

تحرص كيت أيضاً على ممارسة اليوغا للتمتع بالمرونة، وتقليل التوتر وتعزيز اليقظة، وهي من أشد المعجبين بتمارين البيلاتس التي تمارسها لتحسين وضعيتها، حيث إنها مستوحاة من الباليه واليوغا، وتؤدي إلى شد العضلات وتقويتها بأقل تأثير على المفاصل، مما يجعلها تمريناً رائعاً لتعزيز المرونة والليونة.

التمارين القلبية

على الرغم من أن دوقة كامبريدج تحب تدريبات تقوية الجسم، إلا أنها تمارس تمارين الكارديو أو القلب أيضاً، وتستمتع بركوب الدراجات والجري والسباحة وكلها تمارين هوائية قلبية رائعة إذا مزجتها مع تدريباتها الأخرى.

رفيق التمرين

تؤدي ممارسة الرياضة مع صديق إلى زيادة الحافز والتشجيع، وهو أمر مهم لتحقيق أهداف اللياقة البدنية، واشتهرت كيت بارتياد الصالة الرياضية بصحبة شقيقتها بيبا ميدلتون.

وتبذل الأختان الكثير من الجهد لممارسة التمارين معاً في صالة الألعاب الرياضية في قصر كينسينجتون بدءاً من تمارين الإحماء الهوائية وتمارين البطن والقرفصاء والجسور وغيرها.