المغرب.. ملاذ «أهل الكهف»

القاهرة (الاتحاد)

استقرت أسرة فيلم «أهل الكهف» على تصوير المشاهد الخارجية المتبقية من الفيلم في المملكة المغربية عقب فتح الخطوط الجوية التي أغلقت طوال الفترة الماضية بسبب جائحة «كورونا»، وجاءت المغرب بديلاً لجمهورية أيرلندا التي كان مقرراً تصوير المشاهد بها.

وقال مؤلف الفيلم أيمن بهجت قمر لـ «الاتحاد»: إنه تم تصوير جزء من مشاهد الفيلم في مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر قبل شهر رمضان، وإنه تم وقف التصوير لارتباط عدد من المشاركين في الفيلم بتصوير مسلسلاتهم الرمضانية، إلى جانب انتظار استقرار الأوضاع فيما يتعلق بجائحة «كورونا»، وفتح المطارات في الخارج للسفر، خصوصاً وأن عدداً كبيراً من مشاهده تدور خارج مصر في طبيعة جبلية من نوع خاص، وأكد أنه من المقرر الانتهاء من تصوير الفيلم الذي تدور أحداثه بين الواقع والخيال، وتجهيزه للعرض خلال العام الجاري.

وتدور قصة الفيلم المأخوذ عن رائعة الكاتب الكبير توفيق الحكيم عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، من خلال ثلاثة أشخاص يبعثون إلى الحياة بعد نوم طويل استغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويشارك في بطولته خالد النبوي وغادة عادل ومحمود حميدة ومحمد ممدوح ومصطفى فهمي وفتحي عبدالوهاب ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفى ويخرجه عمرو عرفة.

ويذكر أن العديد من الأفلام العالمية صورت في المغرب، وحققت نجاحاً لافتاً على المستويين النقدي والجماهيري، ومنها «آخر رغبات المسيح»، و«شاي في الصحراء» وأخرجهما مارتن سكورسيزي، و«المصارع»، و«سقوط الصقر الأسود»، و«مملكة السماء» لريدلي سكوت، و«المومياء» لستيفن سومارز.