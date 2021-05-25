جثة رجل داخل ديناصور في إسبانيا... ما القصة؟

أحمد عاطف (القاهرة) في حادث غريب ومثير عثرت الشرطة الإسبانية على جثة رجل داخل مجسم كبير لديناصور في إقليم كتالونيا، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية. وتم استدعاء الشرطة إلى المجسم في سانتا كولوما دي جرامينيت، وهي بلدة تابعة لبرشلونة، بعد أن لاحظ رجل وابنه شيئاً داخل المجسم المصنوع من الورق المقوى فأبلغا الشرطة.

ووفقاً للجارديان فإن الرجل قد عَلِق داخل المجسم أثناء محاولته استعادة هاتفه المحمول بعد سقوطه بالداخل، حيث لم يستطع الخروج وتُرك محاصراً وغير قادر على طلب المساعدة.

واعتبرت الشرطة أنه لا يتم التعامل مع وفاة الرجل البالغ من العمر 39 عاماً على أنها جريمة، وأنها حالة وفاة عرضية دون أي عنف، وتم استدعاء رجال الإطفاء لقطع رأس التمثال واستخراج جثة الرجل، وما زال الأمر قيد نتائج التشريح خاصة أن التحقيق المبدئي يشير إلى أنه ظل عالقاً لأيام عدة.