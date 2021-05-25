تهنئة بترقية أستاذ جامعي مصري تتحول إلى سباب!

انهالت تعليقات سيئة على الصفحة الرسمية لإدارة كلية العلوم بجامعة الإسكندرية على "فيسبوك" بسبب نشرها تهنئة بمناسبة ترقية أستاذ جامعي.

واستغل طلاب الجامعة فتح مجال التعليقات على التهنئة، التي نُشرت بخصوص ترقية الدكتور إلى درجة مدرس بقسم الكيمياء، ليسجلوا مواقفهم السيئة مع الأستاذ الجامعي الذي درَّسهم في وقت سابق.

وخلال دقائق من نشر التهنئة، أصبحت مساحة وثَّق من خلالها الطلاب ذكرياتهم الأليمة تجاه أستاذهم. وعلق أحد الطلاب قائلاً "عمري ما انسى لما كنت قاعد بعمل تراك فالمحاضره.. بجد حسبي الله ونعم الوكيل".

وقال آخر "حسبي الله ونعم الوكيل فيك في كل مره احرجت طالب او ضايقته او ظلمته او اتعاملت معاه بطريقة وحشه". وصبت طالبة جام غضبها على الأستاذ "حسبنا الله ونعم الوكيل فيه حرفياً في اللي عمله فيا في اول سنة ليا في الكلية، ربنا يعين الطلبة عليه".

ودخل عليها بعض الأساتذة حيث علق أحدهم "يالله... والله صعبت عليا وخاصة إني في نفس الوظيفة... طبيعي جداً طلاب تحبك وطلاب تكرهك لكن مش الطبيعي أن نجد أن الجميع مجمع انك وحش راجع نفسك وشوف بتعمل ايه غلط وصلح من نفسك ربما يكون الموقف ده خير لك ويغير حياتك كلها للأحسن".