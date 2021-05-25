عمر العبداللات يغني لذكرى الاستقلال الأردني

دبي (الاتحاد)

بالتزامن مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بالمئوية الأولى وذكرى الاستقلال أطلقت وزارة الثقافة أغنية «دحنون ديرتنا»، حيث يشدو عمر العبداللات بأشعار شاعر الأردن مصطفى وهبي التل «عرار».

دحنون ديرتنا لحنها الفنان عمر العبداللات من مقتطقات مختارة من أشعار شاعر الأردن «عرار» لتبعثه فينا حياً، وتعيد لنا ألق الكلمة وجمالية النص وإبداع توظيف الوصف، ووزعها موسيقياً الدكتور أيمن عبدالله، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب وأخرجها المخرج الأردني تقي سعادة، حيث اختار العبداللات أن يكون التصوير في بيت عرار- إربد، في معايشة لأجواء شاعر الأردن الكبير.

ولأول مرة يتم تقديم أغنية من أشعار «عرار» يغنيها لنا العبداللات بأسلوب تسجيل وتصوير حديث بصوته القوي وإحساسه العالي الذي يدخل إلى الوجدان الأردني، وبجمل لحنية تحمل روح وعمق الأردن، وتعبر عن الجمال والعنفوان والانتماء، فيها رائحة تراب الأردن الضارب في أعماق التاريخ وبأسلوب معاصر يصل إلى الأجيال المختلفة.

عمر العبداللات الصوت الذي يشبهنا بالصدق والعفوية، يحمل لون سنابل حوران وشموخ شيحان وعبقرية المكان في البلقاء، حيث يقدم نفسه مرة أخرى باعتباره نجم الغناء والصوت الأردني الحاضر دائماً في كل المناسبات والأيام الأردنية، وذلك لما يختاره من كلمات وألحان تمتاز بالذكاء وتحترم ذائقة الجمهور ليحتفي بها بالمكان والإنسان الأردني.