شاب مصري يعيد ترميم سيارة كلاسيكية بشكل مذهل

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

على طريقة الفيلم المصري «عوكل» تمكن أحد المتخصصين في إعادة ترميم السيارات، في تحويل إحدى السيارات القديمة إلى تحفة أبهرت متابعي مواقع التواصل الاجتماعي. وقال شريف الياسرجي منفذ عملية الترميم، إنها سيارة كلاسيكية قديمة من نوع «بونتياك كاتالينا»، والمصنوعة في عام 1963.

وأضاف لـ«الاتحاد» إن السيارة كانت قد وصلت إلى حالة يرثى لها، نتيجة الإهمال وتركها في منطقة مهجورة لعشرات السنين، مما تسبب في تحولها إلى قطعة من الخردة.

السيارة بعد ترميمها

وتمكن شريف الذي يعشق هواية إعادة السيارات القديمة إلى رونقها، من جذب أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر جلسة تصوير للسيارة، أظهرت وكأنها مصنوعة حديثاً.

وبحسب صاحب الفكرة فإن تلك السيارة ليست الأولى، فقد أعاد ترميم السيارة الشهيرة ذات الثلاث عجلات، والتي تعود ملكيتها إلى الفنان الراحل عبد السلام النابلسي، أحد نجوم أفلام الستينيات.

واستعان شريف بعدد من المساعدين المتخصصين، من أجل إعادة السيارة إلى هيئتها القديمة التي خرجت بها من المصنع في فترة الستينيات.

وتشبه تلك القصة الدور الذي جسده الفنان المصري محمد سعد، في فيلم عوكل الذي عرض في عام 2004، وكانت الشخصية الرئيسة لمصري يعيد ترميم السيارات، ويصلحها لتعود إلى حالتها الأصلية.

