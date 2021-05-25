ما قصة الإعجاب الجديد الذي حدثه «تويتر» وأسعد المغردين؟

أحمد عاطف (القاهرة)

أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة «تويتر» تأثيراً جديداً لزر الـ like (الاعجاب) حيث يظهر على شكل قلب كبير لأول شخص قام بوضعه على التغريدة. وتفاعل عدد كبير من رواد ومغردي تويتر مع التأثير الجديد وبدأوا فى تجريبه فى هاشتاج (#اللايك_الجديد)، وعلى الرغم من السعادة البالغة لدى المتابعين إلا أن بعضهم يشتكي أنه لم يظهر شكل الإعجاب الجديد.

إلى ذلك، أعلن القائمون على تطبيق «تويتر» عن ميزات جديدة أدخلت على التطبيق لجعله أكثر فائدة للمستخدمين، من بين أبرز الميزات المذكورة حصول مستخدمي التطبيق على ميزة تساعدهم على استحداث غرف مجدولة اجتماعات الفيديو عبر خدمات Spaces، أي أنهم يستطيعون التخطيط لأكثر من حدث ودعوة الناس إليه مسبقاً.

ووفقاً لخبراء في «تويتر» فإن المدعوين إلى الغرف التي استحدثها مستخدم ما عبر الميزة المذكورة سيتلقون تذكيراً قبل 30 دقيقة من وقت البث في الغرفة المدعوين إليها، كما سيتلقون رسالة تذكير أخرى تعلمهم ببدء البث كي لا تفوتهم الأحداث.