لماذا عادت نجاة الصغيرة للغناء بعد هذا الغياب؟

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تعود الفنانة المصرية نجاة الصغيرة إلى الغناء مجدداً بعد غياب دام 5 أعوام، من خلال أغنية «تعظيم سلام»، ومن أشعار الشاعر الراحل صفوت زينهم، وألحان الموسيقار صلاح الشرنوبي، وتوزيع محمد الشرنوبي، ويحيى الموجي، والأغنية تحمل الطابع الوطني وهي مهداة إلى الجيش المصري تقديراً لتضحياتهم والدور الكبير فى مهامهم من أجل الحفاظ على الوطن، ومن المقرر طرح الأغنية فى احتفالات العيد التاسع لثورة الـ30 من يونيو.

وكشف الموسيقار صلاح الشرنوبي لـ«الاتحاد»، أن الأغنية حلم تحقق بالنسبة للمطربة الكبيرة، وتم تنفيذها منذ أكثر من عامين، وحول تأخر طرح الأغنية طوال تلك الفترة، أوضح أن نجاة طلبت بعض التعديلات الموسيقية الخاصة بتوزيع الأغنية وتم تنفيذها، وأعرب الشرنوبي عن سعادته بالتعاون للمرة الثانية مع نجاة منذ آخر أعمالهم الغنائية «أطمن»، والتى طرحتها عام 1999، قبل قرار إعتزالها في بداية الألفية وتحديداً عام 2002.

يذكر أن آخر أعمال نجاة الصغيرة أغنية «كل الكلام»، والتى طرحتها عام 2017، بعد غياب دام أكثر 15 عاماً، والأغنية من أشعار الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان طلال، وتوزيع يحيى الموجي، وحققت الأغنية أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة على المنصات الرقمية.

