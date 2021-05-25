بالفيديو.. الإمارات الأولى عالمياً في توزيع لقاح "كورونا"

أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، مدير إدارة الأمراض السارية في مركز أبوظبي للصحة العامة، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالميا في توزيع لقاح "كورونا.

وقالت عبر "تويتر"، "نرى اليوم ثمرة الجهود إذ يسرنا الإعلان عن تصدر دولة الإمارات في معدل توزيع اللقاح لتصبح الدولة الأولى عالمياً في توزيع لقاح كوفيد19 لكل 100 شخص يعد هذ الإنجاز دليل على نجاح الحملة الوطنية للقاح واستباقية الدولة للوصول إلى التعافي المستدام".