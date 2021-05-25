شاهد.. أجمل 11 وجهة آمنة للسياحة

أبوظبي- الاتحاد الإلكتروني

أعلنت منظمة السياحة العالمية، أن العام 2020 كانت «الأسوأ في تاريخ السياحة»، إذ خسر قطاع السياحة العالمي 1,3 مليار دولار خلالها، جراء القيود التي فرضت على التنقل لوقف تفشي فيروس كورونا، ويبدو أن الأمر سيستمر هكذا حتى 2021.

وبحثا عن توفير أكبر قدر من الأمان والوقاية من فيروس كورونا المستجد، يكثف السياح وهواة السفر مجهوداتهم لتحديد أكثر الوجهات السياحية أمانا في العالم.

وقد رجحت تقارير إخبارية عدداً من الوجهات السياحية هي الأكثر أماناً في العالم بفضل الكفاءة العالية في محاصرة الوباء.

فانكوفر ومونتريال

تعد فانكوفر ومونتريال من أجمل مدن العالم، بالإضافة إلى جاسبر وبانف وهما من أجمل المتنزهات، وتتميز كندا بالمساحات الطبيعية الشاسعة التي توفر فرص إقامة الرحلات.

نيوزيلندا

نيوزيلندا من الوجهات السياحية الآمنة للسفر في 2021 صُنفت ضمن أفضل دول العالم فيما يتعلق بالسيطرة على جائحة كورونا، وهي تمتاز بالمناظر الطبيعية الخلابة، من الجبال المغطاة بالثلوج والغابات التي تغطي مئات الأميال.

أستراليا

أستراليا من الوجهات السياحية الآمنة للسفر في 2021 وحظيت بدرجة عالية من الترحيب كوجهة سفر بين المشاركين في استطلاع الرأي حول الأماكن السياحية الآمنة، وفق التقارير الإعلامية.

آيسلندا

آيسلندا ينابيع المياه الزرقاء بمنطقة بريكيافيك في آيسلدنا ساعدت الاستجابة العالية، واتخاذ تدابير قوية في مكافحة الوباء في أن تكون الواجهة الرابعة الأكثر أمانا في العالم، لاسيما أنها دولة سياحية شهيرة.

سويسرا

سويسرا من أفضل 10 وجهات آمنة للسفر في 2021 هي واحدة من الدول الحاصلة على درجة عالية في مؤشر السلام العالمي، ما يجعلها من الدول الجيدة للسفر، وإن كانت أقل كفاءة من الدول الأربعة السالف ذكرها في مكافحة فيروس كورونا.

ألمانيا

ألمانيا من أفضل الوجهات السياحية في العالم 2021 هي واحدة من أكثر البلاد الأوروبية كفاءة في التعامل مع فيروس كورونا، واتخاذ تدابير صارمة للحد من انتشاره. كما أنها تعد من أفضل الوجهات السياحية في العالم.

السويد

ستوكهولم في السويد من أفضل الوجهات السياحية الآمنة في العالم 2021 تُصنف البلاد ضمن الدول التي تعاملت مع الجائحة بمستوى أعلى من المتوسط، إلى جانب تمتعها بدرجة عالية بمؤشر السلام العالمي.

إيطاليا

إيطاليا من أفضل الوجهات السياحية الآمنة في العالم 2021 على الرغم من أن إيطاليا مرت بأزمة في وقت مبكر من تفشي الجائحة في العالم، إلا إنها تعافت بشكل جيد، واستمرت في إدارة خطة مواجهة الوباء، ضمن جهود تبنتها دول الاتحاد الأوروبي.

مدغشقر

تمتاز جزيرة مدغشقر بالعديد من المناظر الطبيعية الساحرة حيث تحيط بها الشواطئ الرملية الناعمة الممتدة على طول سواحلها على المحيط الهندي، بالإضافة إلى المساحات الخضراء والغابات الشاسعة والحيوانات النادرة مثل قرود الليمور طويلة الذيل والمهددة بالانقراض.

أيرلندا

أيرلندا من أفضل الوجهات السياحية الآمنة في العالم 2021 هي دولة آمنة ومسالمة للغاية، وتعاملت بشكل جيد مع الجائحة، مما جعلها ضمن الوجهات العشرة المفضلة للمسافرين حول العالم.

اليابان

اليابان من أفضل الوجهات السياحية الآمنة في العالم 2021 كما كان متوقعاً نجحت اليابان في حشد مواردها لتحقيق استجابة فعالة للغاية للوباء، وتسجيل درجات عالية إلى حد ما بمؤشر السلام عالميا.