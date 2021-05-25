السر في الرسائل الصوتية.. لماذا تصدر واتساب تويتر؟

أحمد عاطف (القاهرة)

تصدّر تطبيق واتساب للمراسلات الفورية اهتمامات متابعي مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، وذلك بعدما أطلق ميزة جديدة توفر على المستخدمين الوقت، وتسهل من استخدامه.

وأطلق مطورو واتساب ميزة تسريع الرسائل الصوتية الواردة، بهدف توفير الوقت على المستخدمين، الذين يملّون من الاستماع إلى الرسائل الصوتية الطويلة.

واهتم الموقع الرسمي بإطلاق تلك الميزة، حيث قدم شرحا لها، فهناك عدة سرعات للرسائل الصوتية، وهي 1.0x و1.5x و2.0x. ، وذلك حتى تتناسب مع جميع المستخدمين.

وقال باسل البدر الخبير التكنولوجي، إن طريقة استخدام الميزة الجديدة سهلة، فبمجرد تشغيل الرسالة الصوتية، تظهر علامة تسريع الصوت، وبإمكان المستخدم اختيار السرعة المناسبة له.

وأضاف أن من مميزات التحديث الجديد، أنه حتى بعد تسريع الرسائل، يكون الصوت واضحاً ومفهوماً، وليس تسريعاً يضيع معنى الكلام.

ويحمل هذا التحديث رقم 2.21.9.4 على متجر جوجل للآندرويد، و سيبدأ في الظهور تدريجيا لدى المستخدمين.

وعلى جانب آخر، يستعد واتساب إلى إطلاق تحديث جديد، يتيح للمستخدمين عدم التعرض إلى الإشعارات غير المرغوبة في المحادثات الجماعية، واستبدالها بإشعارات الإشارة إلى المستخدم، وهي ميزة تشبه تلك المستخدمة في تطبيق ماسنجر التابع إلى فيسبوك.

وسيصبح بإمكان الشخص تجنب كل الإشعارات الواردة من المحادثات الجماعية، باستثناء تلك التي يشار إليه فيها باستخدام الرمز @ قبل اسمه، وحينها يظهر له إشعار فينتبه إلى الرسالة الموجهة إليه.