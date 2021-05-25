ممثلة مصرية تفجع بوفاة أختها بعد والدتها بيومين

أعلنت الفنانة الشابة نانسي صلاح وفاة شقيقتها، وذلك بعد وفاة والدتها بيومين، وكتبت عبر حسابها بموقع إنستجرام "البقاء والدوام لله وحده لله ما أعطى ولله ما أخذ انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ميرفت عبد الفتاح العزاء والدفنة بأذن الله في المقابر.. مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الضهر الساعة 11.51 اللهم أجرنا في مصيبتنا".

وتابعت "ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته أمين يارب العالمين قلبي واجعني يارب.. برجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة".

فيما عبرت عن حزنها الشديد لفقد والدتها وشقيقتها في أيام قليلة، قائلة عبر خاصية ستوري بموقع "إنستجرام" "اللهم لا اعتراض الاتنين بينهم يومين أمهاتي اللي ولدتني واللي ربتني اللهم أجرني فى مصيبتي وأخلفني خيراً منها".

تشارك الفنانة الشابة نانسي صلاح بالوقت الحالي في بطولة فيلم "ماما حامل" مع النجمة ليلى علوي، والمقرر طرحه 2 من شهر يونيو المقبل.