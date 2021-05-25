أغذية غنية بالكوليسترول .. ولكنها غير خطيرة!

جميع المواد الغذائية الغنية بالكوليسترول ليست ضارة للجسم، ولكن متى يمكن إضافة هذه المواد إلى النظام الغذائي.

بحسب ما قالت الدكتورة جوليا زومبانو، خبيرة التغذية الأميركية فإن النظام الغذائي يمكن أن يحتوي على مواد غذائية غنية بالكوليسترول، ولكن الكثير منها يحتوي على أحماض مشبعة تشكل خطورة كبيرة على الصحة.

لذلك فإن الإفراط في تناول هذه المواد، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولكنها تؤكد في نفس الوقت، على أن المواد الغذائية الغنية بالكوليسترول ولكنها تحتوي على نسبة ضئيلة من الدهون المشبعة يمكن ويجب إضافتها إلى النظام الغذائي. وتنسب إلى هذه المواد: البيض والمأكولات البحرية. لأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين وفيتامينات مجموعة В ومعادن وسعرات حرارية قليلة.

وتقول، "يزيد الكوليسترول من فائدة البيض والمأكولات البحرية. ولكن إذا كان مستوى الكوليسترول في الدم مرتفعا، يجب عدم الإكثار من تناولهما، فمثلا يكفي تناول صفار أربع بيضات أو وجبتين من المأكولات البحرية في الأسبوع".

وتشير، إلى أنه مقابل هذا يمكن تناول بياض البيض دائما، لأنه يحتوي على البروتينات ولا يحتوي على الكوليسترول.