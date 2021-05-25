بعد بتر قدمه.. أول تعليق من الفنان المصري شريف دسوقي

طمأن الفنان المصري، شريف دسوقي، فجر الثلاثاء، متابعيه على حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية وبتر قدمه.

وقال شريف دسوقي على حسابه في "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شيء".

وذلك بعد الإعلان عن بتر قدم الفنان شريف دسوقي، إثر جراحة أجراها بسبب إصابة تعرض لها.

وكشفت عن تفاصيل الواقعة الفنانة المصرية بدرية طلبة، التي أكدت أن زميلها شريف دسوقي الحائز على جائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي من قبل، تم بتر قدمه بعد إجراء جراحة مساء الإثنين، معتبرة أن أصعب أمر في الدنيا أن يفيق الانسان من ألم المخدر ليجد جزء من قدمه تم بتره، معلنة أن الفنان شريف دسوقي الذي اشتهر من خلال شخصية "سبعبع" في مسلسل "100 وش"، تعرض لهذه التجربة.

وأجريت له جراحة بسبب وجود جرح في قدمه اليسرى، وساءت حالته بشكل كبير، فاضطر الأطباء على إثرها أن يقوموا ببتر قدمه من أسفل ركبته، مشيرة إلى أن حالته استقرت في الوقت الحالي بعد إفاقته من المخدر الذي حصل عليه.