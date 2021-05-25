أسباب فقدان حاسة الشم.. كورونا أوضحها!

قال باحثون أوروبيون قاموا بدراسة تجارب المرضى، إن فقدان حاسة الشم الذي يمكن أن يصاحب فيروس كورونا فريد ومختلف عن ذلك الذي يعاني منه شخص مصاب بنزلة برد أو بإنفلونزا.

وتعتبر حاسة الشم من أهم الحواس التى أنعم الله بها على الإنسان؛ فهي الحاسة التي تمكننا من تمييز الأشياء.. فعن طريق حاسة الشم نستمتع بالروائح الجميلة من عطور وزهور، كما يمكننا معرفة رائحة الطعام الشهي ورائحة القهوة.

وفى نفس الوقت تعتبر حاسة الشم ناقوس إنذار لخطر ما قد نتعرض له مثال روائح المواد الكيماوية ورائحة الغاز المتسرب والطعام الفاسد بالإضافة إلى ارتباط حاسة الشم والتذوق حيث تتفاعل كلتاهما معا فى تمييز الأشياء.

وتعرض التقرير إلى أسباب فقدان حاسة الشم والتى منها أمراض الجهاز التنفسي العلوي، مثل نزلات البرد والتهاب الجيوب والأنفلونزا والحساسية الموسمية والصدمة الدماغية والأورام أو الزوائد الأنفية كلها تسبب فقدان حاسة الشم.

وأشار التقرير إلى أنه إلى جانب الأسباب السابقة فقد يؤدي سوء التغذية إلى التأثير على حاسة الشم أيضا.

وأكد التقرير أن التدخين وتناول بعض الأنواع من الأدوية يؤدي إلى فقدان حاسة الشم، وكذلك التعرض لروائح بعض المواد الكيميائية مثل المبيدات الحشرية يؤثر على الأغشية المخاطية المبطنة للأنف ومن ثم على حاسة الشم، وأخيرا تطرق التقرير إلى أن من مظاهر أمراض الشيخوخة الطبيعية فقدان تدريجي لحاسة الشم.