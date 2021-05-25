فواكه وخضروات غنية بالفيتامين سي.. جربها لصحتك

يعتقد الكثير من الناس أن الفاكهة التى تحتوى على فيتامين سى هي الفاكهة الحمضية فقط، وهذا اعتقاد شائع ولكنه ليس صحيحاً تماماً.

ولكن الحقيقة العلمية أن هناك العديد من الفواكه والخضراوات أيضا بها نسبة عالية من فيتامين سى أكثر مما هو موجود فى البرتقال واليوسفي والليمون حسب الاعتقاد الشائع، وترجع أهمية هذا الفيتامين بالتحديد لمساهمته في تقوية مناعة الجسم وخاصة فى ظل جائحة كورونا، حيث أن الجهاز المناعى هو خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا.

وقد نشرت صحيفة (أ بي ثي) الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن احتواء العديد من الفاكهة والخضراوات على فيتامين سي تتجاوز الكمية الموجودة فى الأطعمة الحمضية المعروفة .

وفيتامين سي على عكس الكثير من الفيتامينات يمكن اكتسابه من مصادر خارج الجسم , حيث يمكن للجسم امتصاصه منها ويستفيد بها الجسم مثال البروكلى والجوافة والمشمش.

وقال التقرير إن فيتامين سي يتأكسد مع التعرض للأكسجين وأشعة الشمس، لذلك، وطبقا لما صرحت به ( آنا أمينجوال) أخصائية التغذي ، فإن الخيار المثالي هو شراء الفواكه والخضروات الطازجة في موسمها.

وأضاف التقرير أنه كلما قل الوقت الذي تستغرقه الثمار في الانتقال من الحقل إلى الطبق، كان ذلك أفضل , حيث أن هذه الثمار الغنية بفيتامين سى إذا ظلت حبيسة أدراج الثلاجة لوقت طويل تفقد حوالى 14% من عنصر الفيتامين بها، إذا احتفظنا بها لأكثر من ثلاثة أيام فى الثلاجة, لذلك لا نشعر بأهمية العديد من ثمار الخضار والفاكهة بخلاف المتعارف عليها.

الجوافة ذات القلب الوردي

تحتوي الجوافة على نسبة عالية من فيتامين سي ولاسيما ذات القلب الوردي منها والذي يحتوي على 237 مجم لكل 100 جرام , بالإضافة إلى ذلك ، هذه الفاكهة غنية بالماء (81.3 مجم) وفيتامين أ (72.5 ميكروجرام) والكالسيوم (17 مجم) والبوتاسيوم (290 مجم) والفوسفور (31 مجم) , كما أن الجوافة فاكهة مضادة للأكسدة ، وتقلل من نسبة الكوليسترول ، وتحمي القلب، و تحارب فقر الدم.

الفراولة

هي ثمار ذات محتوى منخفض من الطاقة ، وتتكون مكوناتها الرئيسية - بعد الماء - من الكربوهيدرات (بكمية معتدلة ، حوالي 7٪ من وزنها) ، وبشكل أساسي من الفركتوز والجلوكوز والإكسيليتول.

ويحتوى كل 100 جرام من الفراولة 89.6 جرامًا من الماء , 25 ملج من الكالسيوم , 60 مجم من فيتامين سي ؛ 2 مجم من فيتامين هـ , 0.7 جرام من البروتين و 190 مجم من المغنيسيوم وغيرها

الفلفل الأحمر

هناك ثلاثة أنواع من الفلفل , الأصفر والأحمر والأخضر. يحتوى كل منها على قيم غذائية مختلفة، ولكن إذا كان هناك جانب غذائي رئيسي يتميز به الفلفل الأحمر، فذلك بسبب محتواه العالي من فيتامين سى , حيث أنه يحتوى على نسبة عالية من هذا الفيتامين أكثر مما يحتوي عليه البرتقال، حسب ما صرحت به أخصائية التغذية آنا كولومر , حيث أنه كل 100 جرام منه يحتوى على 152 مجم من فيتامين سي ، كما أنه إنه غذاء مضاد للأكسدة يساعدنا في الحفاظ على خلايانا تعمل بشكل سليم ويعطينا فوائد عديدة للجلد ويساهم فى تأخير مظاهر الشيخوخة.

فواكه وخضروات غنية بالفيتامين سي.. جربها لصحتك

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن القول أن الفلفل الأحمر مصدر غني بالماء (92.2 جرام لكل 100 جرام) ، و فيتامين أ 90 ميكروجرام لكل 100 جرام من الفلفل الأحمر.

الكيوى

يتميز لب الكيوي بلونه الأخضر الداكن الذي يضيء تدريجياً باتجاه مركز الثمرة، حيث يوجد عدد لا يحصى من البذور السوداء اللينة الصالحة للأكل , فمن وجهة نظر علم التغذية ، يتميز الكيوى بوفرة فيتامين سي (حوالي 59 مجم لكل 100 جرام) والبروتينات والحديد (0.4 مجم لكل 100 جرام) والكالسيوم (25 مجم لكل 100 جرام من المنتج) والفوسفور.