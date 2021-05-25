العالم على موعد مع ظاهرة نادرة

يترقب العالم هذه الأيام ظاهرة فلكية لم تحدث منذ عامين، إذ سيشهد أول خسوف كامل للقمر يتزامن مع اكتماله، في مشهد نادر يطلق عليه "القمر الدامي العملاق".

وسيتمكن سكان المنطقة المطلة على المحيط الهادئ وكذا سكان الشطر الغربي من أميركا الشمالية وأقصى جنوب أميركا اللاتينية وشرقي آسيا، من مشاهدة القمر "الدامي" مكتملا يوم الأربعاء.

ومن المرتقب أن يستمر الخسوف الكلي قرابة خمسة عشرة دقيقة، مع مرور الأرض مباشرة بين القمر والشمس.

غير أن العرض كاملا سيستمر خمس ساعات، حيث يغطي ظل الأرض وبشكل تدريجي وجه القمر قبل أن يبدأ في الانحسار.

ذلك اللون الأحمر المائل للبرتقالي هو نتيجة شروق الشمس وغروبها في الغلاف الجوي للأرض على سطح القمر في حالة الخسوف.

وقال نوا بيترو من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، وهو أحد علماء مشروع مسبار مستكشف القمر المداري، إن "هاواي ستستمع بأفضل موقع مشاهدة، تليها كاليفورنيا ومنطقة شمال غرب المحيط الهادئ". نيوزيلندا وأستراليا أيضا ستحظيان بفرصة مشاهدة رائعة.