منصور الفيلي..«غريب الأطوار»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

كشف الممثل الإماراتي منصور الفيلي أنه يستعد لعرض فيلمه الهوليوودي العالمي الجديد The MISFITS - «غريبو الأطوار» في صالات السينما المحلية والعربية والعالمية في 11 يونيو المقبل، والذي صور في أبوظبي ويجمع نخبة من نجوم العالميين أبرزهم بيرس بروسنان صاحب بعض سلسلة أفلام «جيمس بوند» الشهيرة. وصرح الفيلي أنه للمرة الأولى يلعب في العمل دور شخصية شريرة، ورجل غامض لا تظهر ملامحه إلا في نهاية أحداث الفيلم، حيث يحاول قتل «ريتشارد بيس» المجرم المعروف الذي يجسده بيرس بروسنان، الذي يستطع الهروب من السجن لينضم إلى مجموعة من الأفراد المختصين بالسرقة من الأغنياء.

"غريبو الأطوار" تم تصويره بمدينة «مصدر» والسعديات وكورنيش أبوظبي

قصة العمل

«غريبو الأطوار» كتابة الممثل والكاتب روبرت هني أخرجه رينيه هارلين، ويشارك في بطولته جيمي تشونغ وتيم روث، وهيرميون كورفيلد ورامي جابر ومايك أنجيلو، وسامر المصري، الذي يجسد فيه شخصية عربي، وتدور أحداثه داخل حدود منطقة الشرق الأوسط، حول مجرم معروف يدعى «ريتشارد بيس»، يجد نفسه عالقاً في سرقة كبيرة، بعدما تم تجنيده من قبل مجموعة من اللصوص غير التقليديين، حيث ستكون لهذه العملية آثار بعيدة المدى على حياة بيس وحياة عدد كبير من محيطه.

ولفت إلى أن «غريبو الأطوار» يعد خطوة للمخرج والمنتج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري نحو العالمية، خصوصاً أنه أول فيلم هوليوودي يتم تصويره وإنتاجه كاملاً في أبوظبي، ومن إنتاج فيلم شركة محلية هي «جيت فيلم»، كما يعد خطوة جديدة له في إطار الأعمال السينمائية ذات الإنتاج الضخم، وقال: أتوقع بعد عرض هذا الفيلم أن يتم دعم الإنتاج المحلي بشكل أكبر، خصوصاً بعد الخطوات المميزة التي يخطوها صناع السينما الإماراتيين نحو المنافسة العالمية سينمائياً وأيضاً درامياً، مثل المخرج والكاتب منصور اليبهوني الظاهري الذي حقق نجاحاً كبيراً مؤخراً من خلال سلسلة مسلسل «المنصة»، فالقطاع السينمائي يشهد تطوراً فنياً وإنتاجياً كبيراً، وأصحبت الإمارات محط أنظار منتجي ونجوم العالم لتصوير أعمالهم الهوليوودية والبوليوودية فيها مناطقها واستديوهاتها، وهذا الأمر يتطلب مزيداً من الدعم لشركات الإنتاج وصناع السينما، للسير قدماً نحو استمرارية هذا التقدم.

مسيرة فنية

ونوه الفيلي إلى أن «غريبو الأطوار» تم تصويره في مناطق متفرقة في العاصمة الإماراتية، منها مدينة «مصدر» وجزيرة السعديات وكورنيش أبوظبي، معتبر نفسه محظوظاً بأن يشارك بيرس بروسنان هذا الفيلم المميز، خصوصاً أنه لديه مسيرة فنية طويلة في أفلام الأكشن والإثارة، إلى جانب سلسلة أفلامه «جيمس بوند» التي اشتهر بها.

يذكر أن المخرج والمنتج والكاتب الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، تعاون من خلال «فيلم جيت»، مع الأميركي كيا جام منتج أفلام «لاكي نمبر سليفن» و«سين سيتي 2» والأميركي دين ألتيت، منتج فيلم «ذا ريلمز»، لتنفيذ الفيلم بأعلى مستويات الإخراج والإنتاج والتصوير بأحدث التقنيات في عالم السينما.