بحارة الفضاء على مسرح «الشارقة القرائي»

الشارقة (الاتحاد)

بأزياء مزركشة وشعر ملون، تطل فتيات عرض «بحارة الفضاء» المستوحى من عوالم القصص المصورة على صغار «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الذي يستمر حتى 29 الجاري، ليقدمن لهم عرضاً مشوقاً، مصحوباً برقصات متنوعة على إيقاعات الموسيقى، ويروين للحضور حكاية تدور حول مجموعة من فتيات المدارس اللّواتي يحاربن عدواً مجهولاً، يحاول السيطرة عليهن، ويتمكنّ في النهاية من التغلب عليه بالحكمة والتعاون.

عرض «بحارة الفضاء» القادم من إيطاليا ليقدم رسالة تشجع على الوحدة والثقة والتعاون، مستوحى من رسوم المانغا، التي تعد ثقافة سائدة في اليابان.

ويقول كوزيمو، مدير الفرقة: «يتناسب هذا العرض مع طبيعة ركن القصص المصورة في المهرجان، وما يحمله هذا الركن من فعاليات وأفكار مختلفة تصب في ذات الاتجاه»، معبراً عن سعادته بتفاعل الأطفال مع العروض التي يقدمونها.

«دوار الشمس»

وتعرض دار كلمات، التابعة لمجموعة كلمات والمتخصصة في نشر وتوزيع كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية، في جناحها المشارك في مهرجان الشارقة القرائي للطفل أحدث إصداراتها من كتب الأطفال المصورة، يبرز منها قصة «دوار الشمس»، التي أصدرتها الدار ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب عام 2020.

يحكي الكتاب قصة طفل كفيف، يعيش في مكان منسي وشارع مظلم، لا تشرق فيه الشمس كثيراً. يسميه الآخرون بالطفل المشرّد، لكن الكاتبة أسمته «دوار الشمس»، فهو يعيش حلم ملاحقة ضوء الشمس الدافئ، الذي سيقوده إلى إيجاد حلم جارته المرأة العجوز، وبواسطتها سيحقّق حلمه وأحلام آخرين.

ظهرت القصة التي جاءت من تأليف أمل ناصر، ورسوم فادي فاضل، بإخراج فني ملائم لجذب انتباه الفئة العمرية من 9 إلى 12 سنة. وتدور حول الفتى الكفيف الذي تحوّل إلى خيّاط وصانع بارع للدمى القماشية المدهشة، برفقة جارته العجوز، لتكشف لنا جدوى الإصرار على تحقيق الأحلام، والعطاء الذي ينبعُ من داخل الروح.

ورشة تثقيفية

ونظّمت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ورشة عمل تثقيفية حول أهم المبادئ المتعلقة بالوقاية من الحوادث والإصابات، بالتعاون مع هيئة الوقاية والسلامة، وذلك خلال مشاركتها في المهرجان.

وشهدت الورشة التي قدّمتها منى لرضي، اختصاصي تدريب بهيئة الوقاية والسلامة، تفاعلاً كبيراً من الأطفال الذين حضروها برفقة عائلاتهم، حيث اصطحبتهم في جولة معرفية حول أهم الممارسات والإرشادات التي تضمن سلامتهم في المنزل، كما طرحت العديد من الأسئلة التي أجاب عنها الأطفال بالكثير من العفوية والحرص، حيث أبدى الصغار المشاركون معارف حول احتياجات السلامة والمخاطر التي يمكن أن تواجههم وسبل تجاوزها، واستعرضت للمشاركين حقيبة للإسعافات الأوليّة، وعرفتهم على محتوياتها وما تضمه من أدوات واستخدامات كل واحدة منها، إلى جانب عرض عدد من الأدوات الوقائية وكيفية استخدامها، مثل مطفأة الحريق وغيرها من الأدوات.

تخطيط الوجوه ورسم العيون الكبيرة

تحلق عدد من الصغار حول الكاتبة ورسامة المانغا اليابانية ميساكو روكس، خلال ورشة عمل اتسمت بالحيوية والتفاعل عقدت ضمن سلسلة ورش المهرجان، حيث أدخلت المدربة الأطفال المشاركين في أجواء فن المانغا، عندما شرعت في رسم ملامح وجه طفلة المانغا بعيونها المميزة، كما تظهرها الرسوم اليابانية الشهيرة، التي حققت رواجاً في عالم الكتب المصورة «الكوميكس» وفي مسلسلات الأنمي.

وعرضت الفنانة ميساكو على طاولة التدريب ثلاثة من كتبها المصورة للأطفال، ثم حدثت المشاركين عن أساسيات فن المانغا، واستعرضت صفحات من كتبها كأمثلة، ووزعت أوراق وأقلام الرسم على الأطفال، ودربتهم على تخطيط الوجوه وفق مبادئ فن المانغا.