نيللي كريم فتاة استعراضية في «200 جنيه»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشفت نيللي كريم عن ملامح شخصيتها في أحداث الفيلم السينمائي «200 جنيه»، حيث تجسد شخصية «صباح» الفتاة الاستعراضية التي تنتمي إلى الطبقة الفقيرة، وتحاول تحقيق حلمها في عالم الشهرة والمال، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول العلاقات الإنسانية بالمجتمع المصري، العمل من تأليف أحمد عبدلله، وإخراج محمد أمين، ويشارك في بطولته إسعاد يونس، وهاني رمزي.

ويشهد العمل عودة الثنائي نيللي كريم وهاني رمزي سوياً بعد غياب دام 11 عاماً، منذ أن شاركا سوياً بطولة فيلمي «غبي منه فيه»، والذي طرح عام 2004، و«والراجل الغامض بسلامته»، والذي طرح عام 2010.

وتستعد نيللي كريم خلال الأيام المقبلة لتصوير مشاهدها المتبقية في فيلم «العميل صفر»، وتجسد شخصية راقصة تمتلك ملهى، وتجمعها العديد من المواقف الكوميدية مع أبطال العمل، العمل من تأليف وائل عبدلله، وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته أكرم حسني، ولبلبة.

يذكر أن آخر أعمال نيللي مشاركتها في السباق الرمضاني من خلال أحداث مسلسل «ضد الكسر»، وجسدت شخصية «سلمى»، المدونة الإلكترونية المتزوجة من رجل متعدد العلاقات، وهو ما يتسبب في العديد من المشاكل الأسرية بينهما مع غيرتها عليه، العمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وشارك في بطولته محمد فراج، ولقاء الخميسي.