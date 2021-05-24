الفنانة أروى تدلي بهذا التصريح الجريء لـ«الاتحاد»!

علي عبد الرحمن (القاهرة) كشفت المطربة اليمنية أروى لـ«الاتحاد»، انها انتهت من تصوير أحدث أغنياتها بطريقة الفيديو الكليب والتى تحمل اسم «بديت تخون»، وهي من أشعار الشاعر الغنائي حسن عبيد، وألحان سلطان السيف، وتوزيع زيد نديم، وعن كواليس الأغنية أوضحت أن الأغنية تحمل الطابع الخليجي، وتجسد صورة المرأة القوية فى مواجهة الخيانة الزوجية، ومن المقرر طرحها على المنصات الرقمية نهاية الشهر الجاري.

ومن جانب آخر تعكف أروى على تحضيرات ألبومها الغنائي السابع بمسيرتها الغنائية، لتعود بعد غياب 7 أعوام عن إصدار الألبومات الغنائية منذ آخر ألبوماتها «يا مميز»، والذي طرح عام 2014، مضيفة أنها تتعاون مع جيل جديد من الشعراء والمحلنين بالساحة الغنائية، وسوف تناقش فى الألبوم عدداً من الموضوعات منها الخيانة، الهجر والفقد، ومن المقرر أن يضم الألبوم 14 أغنية متنوعة الأنماط الموسيقية، منها 3 أغنيات باللهجة الخليجية، وأغنيتان باللهجة المصرية، على أن يكون موعد طرح الألبوم قبل نهاية العام الجاري.

