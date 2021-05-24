«أروى» تقدم أغنية جديدة عن مشاعر المرأة

مراد اليوسف (دبي)

تستعد الفنانة اليمنية أروى لطرح فيديو كليب جديد لها تتعاون به من ناحية الألحان مع الملحن الإماراتي سلطان السيف، وتحمل عنوان «بديت تخون» وتحمل اللون الموسيقي الخليجي، حيث تشكل الأغنية عودة لعالم الغناء بعد مجموعة من البرامج التلفزيونية التي قدمتها أروى بالفترة الماضية. وتتعاون في الأغنية الجديدة «بديت تخون» التي ستطرح 27 مايو الجاري، كلمات الشاعر حسن عبيد، وتوزيع زيد نديم، مكس وماستر المهندس جاسم محمد، وهي تعاونها الأول بعد انضمامها لشركة الإنتاج الفني العالمية Believe Label and Artists Solutions والتي ستقوم بإنتاج مجموعة من الأعمال الغنائية الأخرى بأنماط موسيقية مختلفة في الأشهر القليلة المقبلة. وتظهر أروى في الفيديو كليب بفستان من تصميم المصمم اللبناني فؤاد سركيس، واهتم باطلاتها ايلي خوري للشعر وجيهان رعيدي للماكياج. وكانت آخر أعمال أروى قد طرحت قبل عام تقريباً بعنوان «صفقة» من كلمات الشاعر السعودي تركي الشريف، وألحان الإماراتي فايز السعيد، وتوزيع مهند خضر، وصورتها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج سمير عارف.