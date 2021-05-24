ما علاقة أم كلثوم بلقاح «كورونا»؟!

سعيد ياسين (القاهرة)

واصل المصريون تندرهم على فيروس «كورونا»، وبادر العديد من المشاهير بنشر صورهم أثناء تناولهم اللقاح من قبل وزارة الصحية في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية.. حيث انتشرت صورة «فوتوشوب» عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكوكب الشرق أم كلثوم، وهي تغني على خشبة المسرح إحدى أغنياتها، وتقوم إحدى الممرضات بحقنها بالمصل المضاد للفيروس، حيث نشرها الشاعر الغنائي عنتر هلال على صفحته على موقع «فيس بوك» مخاطباً المتابعين بضرورة تسجيل أسمائهم لتلقي اللقاح.

وكان عدد من الفنانين شاركوا صورهم ووثقوا تجربتهم مع جمهورهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتلقون اللقاح، وفي مقدمتهم المخرجة هالة خليل التي نشرت صورتين، الأولى، وهي في انتظار دورها لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، والثانية والممرضة تقوم بحقنها، وتفاعل معها العديد من النقاد والفنانين، حيث كتبت الفنانة بشرى: (أنا محستش بالحقنة.. بس كلميني بقى عن بعد 12 ساعة من الحقنة)، وكتب الناقد طارق الشناوي الذي تعافى مؤخراً من الفيروس: (شكة واحدة تكفي)، كما نشر كل من صلاح عبدالله وأحمد فهمي وشادي شامل صوراً أخرى.

يذكر أن عدداً من الفنانين المصريين كانوا توفوا خلال الفترة الماضية متأثرين بإصابتهم بفيروس «كورونا»، ومنهم هادي الجيار ويوسف شعبان، وكان آخرهم سمير غانم الذي توفي الخميس الماضي.