كيف تتغلب على آثار «كوفيد-19» النفسية؟

القاهرة (الاتحاد) الإصابة بـ«كوفيد-19» تؤثر على الصحة الجسدية والنفسية، ولكي تتغلب عليها عليك باتباع هذه النصائح التي يقدّم الخبراء للتغلب على التوتّر والخوف ..أهمها: الاستراحة من متابعة الأخبار والتواصل مع المقرّبين وممارسة الهوايات.

ومن أهم النصائح التي نقلها موقع News 18، القيام بتمارين خفيفة، والحفاظ على نظام غذائي صحي أثناء الإصابة وبعد التعافي.

وفي حين لا توجد أطعمة أو مكمّلات غذائية يمكن أن تمنع الإصابة بـ«كورونا»، فإن الحفاظ على نظام غذائي صحّي يعدّ جزءاً مهماً من دعم نظام المناعة القوي.





ويجب تناول الأطعمة المانحة للطاقة، مثل الكربوهيدرات، والأغذية التي تبني الجسم، مثل البروتين، والأطعمة الوقائية التي تلعب دوراً مهمّاً في تعزيز المناعة مثل الفواكه والخضراوات الموسمية، وأيضاً الأطعمة الغنيّة بمضادّات الأكسدة.

كما يجب تناول المشروبات المعزِّزة للمناعة مثل شاي الأعشاب المتنوّعة من الريحان والقرفة والزنجبيل والكركم وسواها، وعلى المتعافي أن يقلّل من تناول الملح والأطعمة المصنّعة والمحفوظة، وتجنّب الوجبات السريعة.