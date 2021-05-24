طرق الأبواب.. تدعم السيدات لمواجهة كورونا في مصر

شعبان بلال (القاهرة)

أطلق المجلس القومي للمرأة في مصر حملة طرق الأبواب على مستوى المحافظات لتوعية السيدات بأهمية التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر، إن حملة طرق الأبواب تستمر لمدة 3 أيام بهدف توعية السيدات بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا ستنطلق فى جميع المحافظات لتوعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح من خلال مشاركة رائدات المجلس والمتطوعين و عضوات وأعضاء الفروع بالمحافظات.

وأكد مايا مرسي استقبال فروع المجلس القومي للمرأة في المحافظات السيدات الراغبات في الحصول على اللقاح لمساعدتهن فى تسجيل بياناتهن على موقع وزارة الصحة، كما يتم استقبال المكالمات لتسجيل البيانات للراغبات فى الحصول على التطعيم.

وتستهدف الحملة الوصول إلى السيدات في القرى والنجوع وكذلك المناطق النائية فى جميع المحافظات لتوعيتهن بأهمية الحصول على اللقاح وتعريفهن بالاجراءات والمعلومات المطلوبة للتسجيل الصحيح، حيث سيسبق الحملة إعداد تدريب لفرق العمل من رائدات المجلس والشباب المتطوعين وعضوات وأعضاء الفروع بالمحافظات سيتناول شرح أهمية الحصول على اللقاح من النواحي الصحية وربط السيدات الراغبات في التسجيل بقاعدة بيانات شاملة تمهيدا لتسجيلهن على الموقع للحصول على اللقاح ومتابعتهن.

وأطلق المجلس القومي للمرأة في مصر هذه المبادرة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس، وتعريفهن بالجهود التى تبذلها مصر في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع.