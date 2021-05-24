شائعات حول مرض الفطر الأسود.. تعرف عليها

شعبان بلال (القاهرة)

يتصدر مرض الفطر الأسود على مدار الأيام الماضية اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد تأكيد من الجهات المسئولة عن ظهور تشخيص حالات بهذا المرض.

ورصد الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس في مصر، وجود العديد من الشائعات حول مرض الفطر الأسود على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مؤكداً أن هذا المرض ليس جديداً وإنما موجود من عشرات السنين على عكس ما يتم تداوله.

وأوضح لـ "الاتحاد"، أن هذا الفطر يعيش في التربة والخضراوات التالفة ويصيب الأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة، مؤكدا أن مريض فيروس كورونا المستجد لابد أن يكون لديه نقص المناعة لكي يحدث نمو للفطر على جسده.

وأشار أستاذ المناعة إلى أن شائعات إصابة جميع مرضى كورونا بالفطر غير صحيحة، ولكن الإصابة بالفطر يقتصر على مرضى فيروس كورونا الذين يدخلون الرعايات المركزة ويحصلون على أدوية مثبطة للمناعة ويُعالجون بالكورتيزون الذي يقلل من مناعة الأشخاص ويصيبهم بالمرض.

واعتبر عقبة أن تناول المضادات الحيوية والكورتيزون يتسبب في انخفاض كبير في جهاز المناعة حال استخدامهم دون إشراف طبيب بكميات كبيرة، مناشدا في الوقت ذاته وزارة الصحة المصرية بوضع ضوابط مشددة لصرف المضادات الحيوية في الصيدليات إلا بناء على روشتة طبية.

وفي وقت سابق، فجر شقيق الراحل سمير غانم مفاجأة بإعلان الفنان الراحل بمرض الفطر الأسود و المعروف بخطورته حيث يُصاب الناس بداء الفطريات التي يوجد منها أنواع كثيرة ومختلفة عن طريق استنشاق هواء غير صحي أو نظيف، ويحتوي على الكثير من الخلايا الفطرية، مثل التي تنتشر في المستشفيات أو المنازل بطرق مختلفة.

ويصاب الناس بالفطر المخاطي عن طريق ملامسة الجراثيم الفطرية في البيئة، على سبيل المثال، يمكن أن تحدث عدوى الرئة أو الجيوب الأنفية بعد استنشاق الأبواغ، وتحدث هذه الأشكال من فطار الغشاء المخاطي عادة عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو يتناولون الأدوية التي تقلل من قدرة الجسم على محاربة الجراثيم والمرض التي تسبب ضعف المناعة.