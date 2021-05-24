حورية فرغلي ترد على أمينة خليل: مش بتمسح فيها

شعبان بلال (القاهرة)

لا زالت أزمة الفنانة المصرية حورية فرغلي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها الأخيرة حول تخلي الجميع عنها من أصدقائها وقت أزمتها، خاصة الفنانة أمينة خليل.

وعلقت الفنانة حورية فرغلي على صلة القرابة بينها وبين الفنانة أمينة خليل التي أكدت في وقت سابق أن حورية فرغلي ليست ابنة خالتها وأن هناك علاقة قرابة من بعيد بينهما.

وقالت حورية فرغلي: "مقلتش إنها بنت خالتي، أنا عارفة إنها قريبتي من بعيد، والعلاقة مش قريبة قوي، لأن أنا كنت طول عمري عايشة بره مصر"، مؤكدة فرحتها لوجود قريب لها في الوسط الفني وأنها كانت تتمنى أن تكون هناك علاقة قريبة مع الفنانة أمينة خليل لكن الأخيرة لا ترغب في ذلك.

وأوضحت في تصريحات صحفية أن لا تستطيع أن تنكر أن والدتها قريبة جدة الفنانة أمينة خليل وهذا أمر معروف لجميع للعائلة، مضيفة :أنا مش بتبلّى عليها ولا بتمسّح فيها، بالعكس دي حاجة تشرفني".

وكانت الفنانة أمينة خليل أصدرت بيانا بشأن تصريحات حورية فرغلي، مؤكدة أن العناوين المتداولة عن هذا الموضوع غير دقيقة، فهما ليستا أبناء خالة، ولكن هناك علاقة عائلية بعيدة تربط جدتها ووالدة حورية، ولا يوجد أي تواصل بينهما قبل دخول الفن أو بعده".

وأضافت خليل أنه لم يكن هناك أي اختلاط بين عائلتها أو عائلة حورية بأي شكل، والأمر لا يتعدى كونه علاقة عائلية بعيدة، وبالتالى طوال سنوات عملهما في الفن لم يتحدث أحد عن هذه العلاقة من قريب أو بعيد على مر السنوات الماضية، ولم يتطرق لها أي شخص بأي إشارة".

وجاءت تصريحات أمينة خليل بعد تصريحات حورية فرغلي التي قالت فيها إنه على الرغم من صلة القرابة بيني وبين أمينة خليل إلا أنها لم تسأل عني في محنتها، ولا والدتها التي تُعد ابنة خالة والدتها، ولا توجد خلافات بينهما، ولكن عادة لقاءاتهما كان بها شيء من البرود".