أصحاب المعاشات في مصر مستثنين من التسجيل على موقع الحصول على اللقاح.. ما القصة؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قررت وزارة الصحة والسكان المصرية تسهيل الحصول على لقاح كورونا لأصحاب المعاشات من كبار السن وذلك تيسيرا عليهم من التواجد في أماكن مزدحمة قدر الإمكان وتجنيبهم الإصابة بفيروس كورونا المستجد عن طريق انتقال العدوى، حيث نشرت قوافل صحية مهمتها تطعيمهم بلقاح كورونا دون الحاجة للدخول على الموقع الإلكتروني.

من جهته، أشار الدكتور مصطفى محمدي مدير عام التطعيمات في وزارة الصحة المصرية لـ"الاتحاد" إلى أن تطعيم أكبر عدد من المواطنين هام جدا لتحقيق نسبة وقاية عالية في المجتمع والقضاء على فيروس كورونا وتقليل نسب الإصابة به مع الوقت، مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم الفئة الأولى المستحقة.

وأضاف محمدي أن وجود قوافل طبية في الشوارع وأماكن حصول كبار السن على لقاح فيروس كورونا والتسهيل عليهم بعدم حاجتهم للتسجيل على الموقع الإلكتروني يمثل راحة كبيرة لهم وفرصة لتقليل نسب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تبذل جهدًا كبيرًا في سبيل القضاء على فيروس كورونا وتطعيم أكبر عدد من المواطنين.

في السياق ذاته، كشفت وزارة الصحة بدء تطعيم جميع السجناء باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتم الاتفاق مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية على تخصيص عدد من المراكز لتكون مقرات تقدم من خلالها خدمة تطعيم العاملين بكافة المجمعات الصناعية وفق خطة محددة، موضحة في الوقت نفسه أنه سيتم تمركز سيارات بالقرب من أماكن صرف المعاشات؛ بهدف توفير اللقاحات.

وأوضحت وزيرة الصحة أن الوزارة تستهدف توفير اللقاحات للمواطنين من أصحاب المعاشات، وسيتم بدءًا من صرف معاش الشهر المقبل، توفير اللقاحات لهم، وذلك من خلال التمركز عند مختلف أماكن الصرف على مستوى الجمهورية، سواء فروع البنوك، أو مكاتب البريد.