أوبرا تدافع عن هاري وميجان: الخصوصية لا تعني الصمت

دافعت الإعلامية الأميركية، أوبرا وينفري، عن طلب الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل باحترام خصوصيتهما، قائلة إن هذا لا يعني أن عليهما التزام الصمت.

وظهرت وينفري البالغة من العمر 67 عاما في البرنامج التلفزيوني "توداي"، وتحدثت عن رد الفعل العنيف الذي تلقاه هاري (36 عاما) وميجان (39 عاما) خلال الأشهر الأخيرة لمناقشتهما قضايا شخصية في البرامج التلفزيونية والبودكاست، بعد خروجهما من العائلة المالكة البريطانية العام الماضي، ليعيشا حياة أكثر هدوءا في أميركا. حسب ما أوردته "سبوتينك".

وقالت وينفري أثناء الترويج لمسلسلها الوثائقي الجديد مع الأمير هاري على منصة "آبل تي في" بلس": "الخصوصية لا تعني الصمت".

وتابعت موضحة لمقدمي البرنامج: "أتعلمون، أنا أطلب الخصوصية وأتحدث طوال الوقت، لذلك أعتقد أن القدرة على التمتع بحياة لا يتطفل عليها المصورون أو الأشخاص الذين يحلقون فوقك أو يغزون حياتك هو ما يريده كل شخص ويستحقه".

كان الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل انتقلا إلى ولاية كاليفورنيا الأميركية للابتعاد عن الصحافة البريطانية المنتقدة ولضمان سلامة أسرتهما المتنامية.

وقالت وينفري عن المقابلة التي أحدثت ضجة عالمية إنها "لم تشارك أي ندم بشأن إجرائها". وتابعت موضحة لبرنامج "توداي" "لقد أدركت ما الذي حدث لهاري وميجان ماركل، وأردت أن يبتعد بقية العالم لكي يتمكنا من الإجابة عن السؤال: "لماذا غادرا العائلة المالكة؟"، وأعتقد أنه مع حلول الوقت الذي أجريت فيه تلك المقابلة فهم الناس ذلك".

وخلال مقابلة أوبرا وينفري مع الأمير هاري وميجان ماركل، ناقش الزوجان قرارهما بالتخلي عن أدوارهما كأحد كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية.



