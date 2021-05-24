استشاري مناعة: الفطر الأسود مميت لمرضى كورونا في هذه الحالة

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قال رئيس قسم الحساسية والمناعة في المصل واللقاح بمصر الدكتور أمجد الحداد، إن فيروس الفطر الأسود قد يؤدي لوفاة المصابين بفيروس كورونا وحتى المتعافين في حال كانوا يعانوا من أمراض تتعلق بالمناعة، مشيرًا إلى أن ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في الهند كان سببها بشكل كبير انتشار فيروس العفن الأسود.

وأضاف أمجد الحداد لـ"الاتحاد" أن فيروس الفطر الأسوط موجود بالفعل ولا يرتبط بفيروس كورونا المستجد، ولكن جاء الربط بعد انتشاره بشكل كبير بين المصابين والمتعافين من فيروس كورونا في الهند إلى جانب إعلان ظهوره على الفنان سمير غانم بعد تعافيه من كورونا خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشار الحداد إلى أن فيروس الفطر الأسود فطر انتهازي وموجود في الأغشية المخاطية والخبر الفطري، ويأتي بشكل كبير من الأطعمة غير النظيفة والتراب، ومن ثم يوصى خلال الفترة الحالية بضرورة الحيطة مع مصابي فيروس كورونا وحتى المتعافين منه خوفا من ظهور أعراض الفطر الأسود والذي يعتبر فيروسا مميتًا للمصابين به.

وفجر شقيق الفنان المصري الراحل سمير غانم مفاجأة بإعلان إصابته في وقت سابق بمرض الفطر الأسود، والمعروف بخطورته حيث يصاب الناس بداء الفطريات التي يوجد منها أنواع كثيرة ومختلفة عن طريق استنشاق هواء غير صحي أو نظيف، ويحتوي على الكثير من الخلايا الفطرية، مثل التي تنتشر في المستشفيات أو المنازل بطرق مختلفة.

ويصاب الناس بالفطر المخاطي عن طريق ملامسة الجراثيم الفطرية في البيئة، على سبيل المثال، يمكن أن تحدث عدوى الرئة أو الجيوب الأنفية بعد استنشاق الأبواغ، وتحدث هذه الأشكال من فطار الغشاء المخاطي عادة عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو يتناولون الأدوية التي تقلل من قدرة الجسم على محاربة الجراثيم والمرض (التي تسبب ضعف المناعة)، ويمكن أن يتطور داء الغشاء المخاطي أيضا على الجلد بعد دخول الفطر إلى الجلد من خلال جرح أو كشط أو حرق أو أي نوع آخر من الصدمات الجلدية.