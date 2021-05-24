كيف ردت لبلبة على منتقدي ظهورها في حفل بعد عزاء سمير غانم؟

ردت الفنانة المصرية، ​لبلبة​، على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب حضورها، برفقة عدد من زميلاتها، حفل زفاف نجل رجل الأعمال المصري علي الجميل بعد ساعات من وجودها في جنازة الفنان الراحل ​سمير غانم.

وقالت لبلبة إنها كانت موجودة في الجونة قبل سماعها خبر وفاة سمير غانم وإنها عادت إلى القاهرة خصيصاً من أجل حضور الجنازة، ثم عادت إلى الجونة من أجل حضور حفل الزفاف وأداء الواجب.

أما بشأن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر علامات الفرح والسعادة على وجهها أثناء إحياء الفنان عمرو دياب لحفل الزفاف، قالت لبلبة: "لم يحدث، كنت أحيي والد ووالدة العريس وقت وجودهما على المسرح، لكن لم أرقص مثلا أو أتحرك من مكاني، حيث غادرت الفرح وعدت إلى محل إقامتي، وحينها تلقيت اتصالا من فريق إعداد برنامج (الحكاية) للإعلامي عمرو أديب كي أجري مداخلة هاتفية معه عن سمير غانم، ولم يكن هناك موسيقى أو مظاهر فرح وقت إجرائي للمداخلة".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين قد أكدت، سابقاً، أنها لم تحضر أي أفراح سواء في مدينة الجونة أو داخل القاهرة، مشيرة إلى أن الصورة المنتشرة لها التقطت في الجونة قبل يوم واحد فقط من وفاة سمير غانم.

وأكدت لبلبة أن إلهام شاهين كانت موجودة هناك بصحبة مجموعة من الأصدقاء السوريين، وبمجرد علمها في اليوم التالي بوفاة سمير غانم، عادت هي وليلى علوي وهالة صدقي من أجل المشاركة في الجنازة، خاصة أن سمير غانم صديق عزيز وله مكانة خاصة لديهن.

وأثيرت في مصر ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب حضور عدد من الفنانات حفل زفاف نجل أحد رجال الأعمال في مدينة الجونة، ليلة الجمعة، ورقصهن، بعدما ظهرن بالأسود في جنازة النجم سمير غانم في صباح اليوم ذاته، وهن يظهرن علامات الحزن عليه.