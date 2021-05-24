الأمن المصري يحل لغز مصرع حارس في السفارة الروسية

أحمد عاطف (القاهرة)

كشفت الأمن المصري لغز واقعة مصرع عامل داخل السفارة الروسية فى حي الدقي بمحافظة الجيزة، موضحين أن المتوفى كان يعمل "جنايني" وتوفي بالخطأ.

وأوضحت الأمن أن أحد أبواب السفارة قفل على رأس المجنى عليه أثناء إغلاقه ومن ثم حدث له اختناق وتوفى متأثرا بالحادث، ولا شبهة جنائية في الواقعة.

كان الأمن قد تلقى إشارة من غرفة النجدة مفادها وفاة أحد الأشخاص داخل السفارة الروسية، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وعثر على جثة عامل "جنايني"، وبسؤال الموجود بالسفارة أفادوا بأن أحد الأبواب أغلق عليه فلقي مصرعه متأثرًا بإصابته، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحرر المحضر رقم 2984 قسم الدقي، وتولت النيابة العامة التحقيقات.