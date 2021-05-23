إصابة ناشطة برصاصة في الرأس في لندن

الاتحاد (مصطفى أوفى)

أُصيبت الناشطة البريطانية الشابة ساشا جونسون برصاصة في الرأس خلال هجوم ليلي في الساعات الأولى من صباح الأحد في العاصمة لندن، وهي الآن في حالة حرجة، بحسب ما نقلته صحيفة «ديلي ميل».

وأضافت الصحيفة، أن الناشطة، التي تطلق على نفسها «نمر أكسفورد الأسود»، سبق أن تلقت «تهديدات عديدة بالقتل نتيجة لنشاطها» ضد العنصرية.

وناشدت شرطة العاصمة الجمهور للحصول على معلومات بعد إطلاق النار على امرأة في العشرينيات من عمرها في جنوب شرق لندن في الساعة الثالثة صباحاً. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن إعلان الشرطة يتعلق بالحادثة المرتبطة بالناشطة جونسون.

وصعدت الناشطة، وهي أم لطفلين، إلى الصدارة بعد تنظيم احتجاجات مناهضة للعنصرية الصيف الماضي.

وتقول أطراف داعمة للناشطة، إن الهجوم عليها جاء بعد أن تلقت تهديدات بالقتل نتيجة لنشاطها السياسي. وأضافت «ببالغ الحزن، نبلغكم أن ساشا جونسون تعرضت لهجوم وحشي وأصيبت بعيار ناري في رأسها». وتابعت «هي حالياً في العناية المركزة وفي حالة حرجة».

وقال كبير مفتشي المباحث جيمي تيلي «نأمل جميعاً أن تتحسن حالة هذه الشابة. ولا يزال تحقيقنا في مراحله الأولى، وهناك تحقيقات عاجلة جارية لمعرفة ملابساته».

وأوضح «أود أن أناشد سكان كونسورت رود والمنطقة المحيطة بها للتحقق من أي لقطات كاميرات المراقبة بحثاً عن أي نشاط مشبوه قد يتعلق بهذا التحقيق».