أفضل ممثلة في استطلاع «الاتحاد».. فاطمة الحوسني: لا أحب التصنع وهذا سر نجاحي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

التقدير المعنوي للفنان يدفعه للاستمرارية بتقديم الأفضل، بهذه الكلمات وصفت الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني مدى سعادتها لفوزها بلقب أفضل ممثلة في دراما رمضان 2021، في استطلاع جريدة «الاتحاد» الذي أطلقته عبر حساباتها بمواقع التواصل، عن دورها في مسلسل «اللي نحبهم» الذي عرض على شاشة «الإمارات» ومن إنتاج «أبوظبي للإعلام».

قالت الحوسني في حوارها مع «الاتحاد»: على الرغم من أنني لم أكن أتوقع أن أحصد المركز الأول في الماراثون الدرامي الرمضاني لهذا العام، لكن يأتي تصويت الجمهور لي، ليؤكد مدى الجهد والتعب الذي أبذله في أعمالي، حتى أظهر أمام الكاميرا بشكل مختلف ومميز، لأنه يكفيني أن الناس تقدر ما يقدمه الفنان.

وتابعت: رغم أن دور الأم قدمته في العديد من أعمالي السابقة، كما جسدتها في أحد المسلسلات وأنا في عمر صغير، إلا أن دور الأم في «اللي نحبهم» دخل قلوب الجماهير، ونلت من خلاله تعليقات وردود أفعال إيجابية، لأنني أديت الدور بعفوية وتلقائية، وبطبعي لا أحب التصنع في تقمص الشخصيات، وأعتقد أن هذا سر النجاح، كما إنني وخلال مسيرة فنية امتدت لأكثر من 30 عاماً، لم أتجه إلى تقديم الأدوار المبتذلة، بل استمر عطائي الفني بالحفاظ على التراث والعادات والتقاليد.

فاطمة الحوسني مع أحمد الجسمي خلال تصوير «اللي نحبهم» (الصور من المصدر)

قلق وتوتر

وأشارت الحوسني إلى أنها عاشت خلال فترة تصوير «اللي نحبهم» حالة من القلق والتوتر الشديدين، قالت عنها: مررنا بظروف صعبة خلال تصوير العمل، لا سيما أننا بدأنا تصوير المسلسل قبل بدء الموسم بشهر، وكان التخوف في ألا نستطع اللحاق بخريطة الدراما الرمضانية، مع أزمة جائحة «كورونا»، ولكن بتعب الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، والحرص على الالتزام بالتدابير الوقائية، استطعنا التغلب على الظروف، وعملنا بحب ويد واحدة، لكي ننجز العمل وأن نقدم هذا النص الدرامي الكوميدي المختلف بأيدٍ إماراتية.

مواسم أخرى

وعن رأيها فيما وصلت إليه الدراما المحلية، أكدت الحوسني أنها تشهد تطوراً كبيراً، من ناحية الإنتاجات والمستوى الفني في الكتابة والإخراج، إلى جانب مواكبتها للعصر والتغييرات التي نعيشها، ودخولها في المنافسة العالمية للأعمال الدرامية التلفزيونية التي تعرض على المنصات الرقمية العالمية.

وقالت: كنا في السابق نبحث عن الدعم، ونطالب بمزيد من الاهتمام من قبل القنوات للفنان الإماراتي، ولكن الوضع اختلف تماماً مع النهج الذي تسير عليه بعض الجهات المعنية مثل «أبوظبي للإعلام» التي تتولى إنتاج أعمال محلية في كل موسم، حتى أصبح لدينا 3 و4 مسلسلات في العام الواحد، ولكن ما ينقصنا حالياً هو إيجاد مواسم أخرى لإنتاج أعمال درامية مميزة بعيداً عن رمضان، مثل الأعمال العربية والخليجية الأخرى.

لقطة من المسلسل

فضل ومصداقية

وجهت الفنانة فاطمة الحوسني شكرها لجريدة «الاتحاد» على مساندتها لها إعلامياً منذ أن دخلت مجال التمثيل، وحتى وصلت إلى ما وصلت إليه حالياً، وقالت: أدين بالفضل لـ «الاتحاد»، الجريدة التي تتميز بالشفافية العالية والمصداقية التي تسيطر على الأداء المهني فيها، إلى جانب مسيرتها وتاريخها الطويل الحافل بالتطور والازدهار حتى وصلت إلى مرحلة متقدمة في العمل الصحفي، وأصبحت من أهم وأعرق الصحف على مستوى الوطن العربي، ويكفي دعمها الدائم للفن المحلي وتسليط الضوء على الفنان الإماراتي ومواكبته لكل مراحل عمله المهنية الفنية.