عودة «سيدات وارنر» إلى أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت عالم وارنر براذرز أبوظبي عن استضافة فعالية «سيدات وارنر»، وذلك بعد الشعبية الكبيرة التي حظيت بها هذه الفعالية المخصصة للسيدات في العام الماضي. وتتميز هذه الفعالية التي تقام غداً من الساعة 6 مساءً ولغاية الساعة 11 ليلاً، بأجمل الأنشطة الاحتفالية في أجواء من الخصوصية التامة، حيث سيتولى كادر من موظفات الاستقبال والأمن الإشراف على هذه الليلة. وستتمكن السيدات خلال هذه الفعالية من الاستمتاع بالأجواء الترفيهية والاحتفالية الفريدة التي ستعم المدينة، والرقص على أنغام الدي جيه الحية التي ستقدمها منسقة الأغاني في منطقة وارنر براذرز بلازا، إلى جانب العديد من الأنشطة الاحتفالية، والأوقات المفعمة بالمرح والترفيه بصحبة أشهر شخصيات عالم وارنر براذرز النسائية مثل «وندر ومان» و«هارلي كوين» و«لولا باني»، و«بيتي وويلما».

وتعتبر عالم وارنر براذرز أبوظبي الوجهة الأمثل للسيدات من مختلف الأعمار، إذ تضم 6 مناطق ترفيهية مستوحاة من شخصيات وارنر براذرز الأسطورية، ومجموعة من الألعاب المشوقة والعروض والمرافق الترفيهية الفريدة. كما ستتمكن السيدات خلال هذه الفعالية من تسوق أجمل الهدايا والمنتجات الحصرية من المتاجر المختلفة في المدينة، واختتام هذه التجربة الترفيهية بأشهى تجارب الطعام.