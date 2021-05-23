رسامة بريطانية تكرم النساء ضحايا العنف

لندن (د ب أ)

«لسن مجرد أسماء».. ثلاث كلمات اختارتها الفنانة البريطانية هيني بومونت شعاراً لمبادرة أطلقتها مؤخراً لتكريم النساء اللاتي قتلن على أيدي الرجال بين شهري مارس 2020 و2021.. وبدأت هيني فعلياً رسم بورتريهات للضحايا اللاتي قضين جراء العنف الذكوري كنوع من الاحتفاء بهن، وقالت: «في اليوم العالمي للمرأة، قرأ جيس فيليبس، عضو البرلمان البريطاني، أسماء 118 امرأة قتلن على أيدي رجال في هذا العام».. وأنا أريد أن يتذكر المجتمع هؤلاء الضحايا، وأن يدرك الجميع أنهن لسن مجرد أسماء.. وتخطط هيني للانتهاء من مشروعها بحلول أكتوبر المقبل.