حسين الجسمي يهدي "كنز النوادر" لـ"أم الإمارات"

أبوظبي (الاتحاد)

إهداء إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحادِ النسائي العام، رئيسة المجلسِ الأعلى للأمومةِ والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسةِ التنميةِ الأسرية "أم الإمارات"، طرح الفنان حسين الجسمي بصوته أغنية "كنز النوادر" حملت مشاعر كبيرة من المحبة والاحترام والتقدير لسموها، قال فيها الشاعر جاسم السويدي في مقدمتها:

ياعيون الدار وإحساس المشاعر

ويا تفاصيل الغلا وعرش المحبه

يالكريمه الساكنه وسط النواظر

لج غلا محفوف بالازهار دربه

اعني أم الشعب لي فيها نفاخر

صاينه الأمجاد والأفعال ذربه

حبّها بين الحنايا في الضماير

باني قصورٍ منيعه بحب صلبه..

وتأتي أغنية "كنز النوادر" من ألحان أحمد برهان، وتوزيع موسيقي لـ"جاسم"، ومكس وماسترينغ للمهندس جاسم محمد.

وقد عرض الفيديو كليب الممنتج لأغنية "كنز النوادر" من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من إخراج أحمد يعقوب، وعرض الأوديو في جميع الإذاعات إلى جانب جميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.