إرهابي يطلب لقاء أمه في المحكمة.. فكيف رد القاضي؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

شهدت إحدى المحاكم المصرية حادثة غريبة عندما طلب أحد الإرهابين المقبوض عليهم فيما يعرف إعلامياً بقضية «خلية هشام عشماوي»، لقاء والدته خلال الجلسة التي انعقدت اليوم الأحد بمجمع محاكم طرة في العاصمة المصرية القاهرة والتي كان يحاكم فيها 12 متهمًا، بحسب قاضي التحقيقات.

وحسب تفاصيل الجلسة، التي كان يترأسها المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسام الدين فتحي أمين وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، طلب المتهم عادل خلف لقاء والدته والتي كانت حاضرة للجلسة، فيما سمح له المستشار فهمي بالخروج من القفص ولقائها بإذن منه.

وقرر رئيس الجلسة بعد انتهاء لقاء المتهم بوالدته تأجيل الحكم في القضية لجلسة 13 يونيو المقبل لإحضار المُتهم أحمد الحسيني من محبسه، وصرح للدفاع باستخراج صورة رسمية من الدعوى المنوه عنها، مع استمرار حبس المتهمين.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى أبريل 2016، تولى المتهم الأول، قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمون قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة. وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها. وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقاً لأغراض الجماعة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.