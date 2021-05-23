ماكرون يخسر رهاناً أمام ممثلين كوميديين

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، في حدائق قصر الإليزيه الرئاسي، ممثلين كوميديين اثنين اليوم الأحد بعد أن خسر رهانا أمامهما.

وشاهد ما يزيد على مليوني متابع على «يوتيوب»، ماكرون في حفلة خاصة لموسيقى «الهيفي ميتال» في حدائق قصر الإليزيه، ضمن مقطع فيديو للممثلين.

كان ماكرون تعهد، في فبراير الماضي، باستقبال الممثلين «مكفلاي» و«كارليتو» في الإليزيه إذا نجحا في جمع أكثر من عشرة ملايين مشاهدة لمقطع فيديو يروج لإجراءات التباعد الاجتماعي أثناء الوباء.

و«مكفلاي» و«كارليتو» فرنسيان من صناع المحتوى على موقع «يوتيوب» لتقاسم مقاطع الفيديو يبلغ عدد متابعيهما ستة ملايين ونصف المليون.كسب «مكفلاي» و«كارليتو»، الرهان وسُمح لهما بتصوير مقطع فيديو مدته 36 دقيقة شوهد ما يقرب من مليونين و700 ألف مرة في غضون ساعات من نشره صباح اليوم الأحد.

وخلال المقطع، يتبادل الرئيس الفرنسي وصانعا المحتوى الحديث الذي ينتهي بنزهة في حدائق قصر الإليزيه حيث تؤدي فرقة «أولترا فومي» الفرنسية أغنية «أون سوري فيرت» (الفأر الأخضر) بموسيقى الهارد روك.

وأظهر أحدث استطلاع نشرته صحيفة «جورنال دو ديمانش» أن درجة التأييد لماكرون، من الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً، ارتفعت ثماني نقاط خلال شهر إلى 51 بالمئة، مقابل نسبة تأييد عامة بلغت 40 بالمئة، بزيادة ثلاث نقاط