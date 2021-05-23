للمرة الأولى.. «نتفليكس» تنتج فيلماً عن فنانة عربية

علي عبد الرحمن (القاهرة)

فى سابقة هي الأولى من نوعها، تستعد المنصة العالمية «نتفليكس»، لطرح فيلم وثائقي عن فنانة عربية.

ويتناول الفيلم مسيرة حياة المطربة اللبنانية ميريام فارس، ويحمل عنوان «Myriam Fares The Journey»، لتصبح أول فنانة عربية تتناول المنصة العالمية سيرتها.

تتناول أحداث الفيلم على مدار ساعة و11 دقيقة كواليس تحضيرات ألبومها القادم، وفترة حملها ووضعها ابنها الثاني «ديف»، والذي ولد فى 20 أكتوبر من العام الماضي، إلى جانب بعض تفاصيل من حياتها الشخصية إبان فترة الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتحدد موعد طرح العمل، الذي هو فكرة وإخراج ميريام فارس، على المنصة العالمية يوم 3 يونيو المقبل.

كانت ميريام فارس تعرضت، في الآونة الأخيرة، إلى انتقادات لاذعة من قبل المتابعين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات اعتبرت مسيئة.